UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Aston Villa karşılaşması öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Tedavileri devam eden Macar Roland Sallai, Senegalli Ismail Jakobs ve Portekizli Rafael Leao, mücadelede görev alamayacak.

Önceki sezonlarda organizasyonda en fazla üst üste üç maç kazanan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Lille ve Stuttgart karşısında aldığı galibiyetlerin ardından aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Galatasaray, Aston Villa'yı yenmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek.

Stadın zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk eden sarı-kırmızılılar, İngiltere temsilcisini kendi stadında ağırlayacak.

SON 7 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, ardından Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 2 maçını kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 ve Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Avrupa'da ise Lille'i 4-2, Stuttgart'ı 2-0 yendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN GOLCÜ İSİM BATRAKOV

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu Rus Aleksey Batrakov oldu.

Organizasyonda çıktığı 4 maçta 4 gol atan Batrakov'u, birer golle Victor Osimhen ve Yunus Akgün takip etti.

Ayrıca sarı-kırmızılıların bu sezon oynadığı karşılaşmalarda Sporting'in Portekizli oyuncusu Gonçalo Inacio ile Lille'in Cezayirli futbolcusu Nabil Bentaleb kendi kalelerine gol attı.