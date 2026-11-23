Galatasaray'da Aston Villa maçı öncesi Victor Osimhen kararı: Sahada olacak mı?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın akşam İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda 3 önemli isim sakatlığı nedeniyle görev alamazken, Victor Osimhen'in durumu maç günü netleşecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Mücadele, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
GALATASARAY, İLK İKİ YENİLGİNİN ARDINDAN TOPARLANDI
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan Galatasaray, ilk iki maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1, sahasında ise İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 yenildi.
Sarı-kırmızılılar, üçüncü haftada konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 mağlup etti. Dördüncü haftada da Almanya'dan Stuttgart'ı sahasında 2-0 yenen Galatasaray, topladığı 6 puanla 5. haftaya 18. sırada girdi.
ASTON VILLA, 9 PUANLA ALTINCI SIRADA
Aston Villa, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. İngiltere ekibi, sonraki haftalarda sahasında Fenerbahçe'yi 6-0, Norveç temsilcisi Viking'i ise 3-1 yendi.
Dördüncü haftada Barcelona'ya deplasmanda 3-0 kaybeden Aston Villa, topladığı 9 puanla altıncı sırada yer alıyor.