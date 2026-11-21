Alperen Şengün NBA tarihine damga vurdu! Hakeem Olajuwon'u yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 28 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Denver Nuggets'a 133-124 mağlup oldu. Kariyerinin 14. "triple-double"ına imza atan Şengün, Rockets tarihinde Hakeem Olajuwon ile birlikte ikinci sıraya yükseldi.