Alperen Şengün NBA tarihine damga vurdu! Hakeem Olajuwon'u yakaladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 28 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Denver Nuggets'a 133-124 mağlup oldu. Kariyerinin 14. "triple-double"ına imza atan Şengün, Rockets tarihinde Hakeem Olajuwon ile birlikte ikinci sıraya yükseldi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) NBA Kupası grup aşaması, oynanan 9 karşılaşmayla devam etti.
Denver Nuggets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı mücadelede Houston Rockets'ı 133-124 mağlup etti.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN TARİHİ PERFORMANS
Karşılaşmayı 28 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan Alperen Şengün, kariyerinin 14. "triple-double"ına imza attı. Milli basketbolcu, bu performansıyla Rockets tarihinde Hakeem Olajuwon ile birlikte ikinci sıraya yerleşti.
Üstünlüğün 32 kez el değiştirdiği çekişmeli karşılaşmada Nuggets, son 5 dakikada yakaladığı 23-9'luk seriyle galibiyete ulaştı.
Ev sahibi Nuggets'ta Nikola Jokic 26 sayı, 7 ribaunt ve 11 asistle oynarken Cameron Johnson ve Christian Braun, 19'ar sayıyla galibiyete katkı sağladı.