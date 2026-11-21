Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

İkinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan mücadelede öne geçen sarı-lacivertliler, skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e yükseldi.