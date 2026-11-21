Fransız yıldızdan olay hareket! Guendouzi oyundan alınınca yedek kulübesini tekmeledi
Fenerbahçe'nin Kocaelispor deplasmanında 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada, 78. dakikada N'Golo Kante'ye yerini bırakan Matteo Guendouzi, yedek kulübesini tekmeleyerek tepkisini gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.
İkinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan mücadelede öne geçen sarı-lacivertliler, skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e yükseldi.
EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE İLK PUAN KAYBI
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ikinci resmi maçında ilk kez puan kaybetti.
GUENDOUZI'DEN OLAY TEPKİ: YEDEK KULÜBESİNİ TEKMELEDİ
Karşılaşmanın 78. dakikasında dikkat çeken bir gerginlik yaşandı. Yerini N'Golo Kanté'ye bırakan Matteo Guendouzi, oyundan alınmasına sert tepki gösterdi. Yedek kulübesine geldikten sonra sinirlerine hâkim olamayan 27 yaşındaki Fransız futbolcu, kulübeyi tekmeledi.