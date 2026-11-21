Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş (A Haber Foto Arşiv)

Güneş, "Zor bir zamanımızda yanımızda oldular. Başta Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Samsunspor'u da tebrik ediyorum. Bulundukları yeri şu anda hak etmiyorlar. Bence iyi futbol oynadılar, iyi mücadele gösterdiler ve bizi gerçekten çok zorladılar" ifadelerini kullandı.

"HAKEMİN DAVRANIŞLARINI KENDİSİNE YAKIŞTIRAMADIK"

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın yönetimine tepki gösteren Güneş, şu değerlendirmede bulundu:

"Futbol sahası, iki takımın mücadele ederek birbirlerine güçlerini gösterdiği bir arenadır. Ancak burası egosunu tatmin etmek ve rol çalmak isteyen kişilerin bulunması gereken bir yer değildir. Özellikle maçın hakemi Ali Şansalan'ın oyuncularımıza yönelik söylem ve davranışlarını kendisine yakıştıramadık. Maçın 52. dakikasında Mendes'in çok net bir şekilde ikinci sarı karttan atılması gerekirken kartını bu kadar cesur ve cömert şekilde kullanmayan hakemimizin, maçın sonunda teknik direktörümüz Okan Buruk'u ne kadar basit bir şekilde ihraç ettiğini bütün kamuoyu gördü"