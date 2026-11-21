Galatasaray TFF'ye başvuracak! Okan Buruk neden kırmızı kart gördü?
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, Samsunspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından hakem Ali Şansalan'ın yönetimine sert tepki gösterdi. Teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart görmesini eleştiren Güneş, kararın kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuracaklarını açıkladı. Güneş, tartışmalı gol pozisyonuna ve şampiyonluk yarışına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, sarı-kırmızılı takımın Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından hakem Ali Şansalan'ın yönetimini ve teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart görmesini eleştirdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş, sözlerine ev sahipliği nedeniyle İstanbul Başakşehir'e teşekkür ederek başladı.
Güneş, "Zor bir zamanımızda yanımızda oldular. Başta Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Samsunspor'u da tebrik ediyorum. Bulundukları yeri şu anda hak etmiyorlar. Bence iyi futbol oynadılar, iyi mücadele gösterdiler ve bizi gerçekten çok zorladılar" ifadelerini kullandı.
"HAKEMİN DAVRANIŞLARINI KENDİSİNE YAKIŞTIRAMADIK"
Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın yönetimine tepki gösteren Güneş, şu değerlendirmede bulundu:
"Futbol sahası, iki takımın mücadele ederek birbirlerine güçlerini gösterdiği bir arenadır. Ancak burası egosunu tatmin etmek ve rol çalmak isteyen kişilerin bulunması gereken bir yer değildir. Özellikle maçın hakemi Ali Şansalan'ın oyuncularımıza yönelik söylem ve davranışlarını kendisine yakıştıramadık. Maçın 52. dakikasında Mendes'in çok net bir şekilde ikinci sarı karttan atılması gerekirken kartını bu kadar cesur ve cömert şekilde kullanmayan hakemimizin, maçın sonunda teknik direktörümüz Okan Buruk'u ne kadar basit bir şekilde ihraç ettiğini bütün kamuoyu gördü"
"HOCAMIZ ORTA HAKEMİN ELİNİ SIKMADI"
Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda yaşananları anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hocamız, kendisine çok yakın olan yardımcı hakemin elini sıkarak kendi yardımcısına yöneliyor. Orta hakemin elini sıkmıyor. Orta hakem de görüntülerde sabit olduğu üzere hocamızı ihraç ediyor. Akabinde Beşiktaş maçı olduğu için bunun hakemin bilinçaltında olduğunu düşünüyoruz. Hocamız kendisine 'Ben ne yaptım hocam sana?' diye soruyor. Hakem ise kendisine hiç yakışmayacak şekilde 'Savunmanı yazarsın' diyerek tünele yöneliyor. Bunu kendisine yakıştıramadık"
"BU KARARIN KALDIRILMASINI TALEP EDECEĞİZ"
Hakemlerin tutumunu eleştiren Güneş, kırmızı kart kararına karşı gerekli başvuruları yapacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Anthony Taylor acaba böyle mi hakemleri eğitmeye başladı? Gelen gideni aratıyor maalesef. Bu tavırlardan bir an önce uzaklaşmalarını, hakemlerin oyunculara, oyuncuların da hakemlere karşılıklı saygı göstermesini temenni ediyorum. Federasyonun, hakemin yaptığı bu ayıbı kapatacağını ve bu işin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Biz gerekli başvuruları yapacağız. Çok haksız bir şekilde, çok ağır bir kararla bu ihraç gerçekleştirilmiştir. Bunun kesinlikle ortadan kaldırılmasını talep edeceğiz. Takdir yine Türkiye Futbol Federasyonunundur"