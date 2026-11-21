Zeki Uzundurukan, "Büyük takım refleksi. Galatasaray'ın ikinci yarıda gol bulması gerekiyordu ve golü de buldu. Ancak Samsunspor hiç pes etmedi. Bjelica, Samsunspor'a azim, istek, güç ve kuvvet kazandırmış. Samsunspor, ligin en büyük düşme adaylarından biri gibi görünüyor ancak bence bu gidişle üst sıralara doğru tırmanır. Çok iyi oynadılar" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA TEKNİK VE TAKTİK YOKTU"

Uzundurukan, "Galatasaray bugün tamamen doğaçlama oynadı. Ne teknik ne de taktik vardı. Hiçbir şey yoktu. Aslında 'bam bam bam' diye de oynamadı. Hiç kendi sahasında oynuyormuş gibi bir görüntü vermedi. Sanki deplasmandaydı" dedi.

"TORREIRA VE SINGO DIŞINDA İYİ OYNAYAN YOKTU"

Karşılaşmayı değerlendiren Uzundurukan, "Bu maçın gerçekten garip bir maç olduğunu düşünüyorum. Oyuncular bile sevinmiyor. Galatasaray'da bir burukluk var. Bu maçta kim iyi oynadı derseniz Torreira ve Singo dışında kimse iyi değildi. Taraftar olmasına rağmen Galatasaray bugün kendi evinde oynuyormuş gibi değildi" şeklinde konuştu.