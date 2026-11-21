Libero'da Galatasaray ve Okan Buruk'a sert eleştiri!
Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da değerlendirildi. Zeki Uzundurukan, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz,, sarı-kırmızılıların performansını eleştirirken Okan Buruk'un gördüğü kırmızı karta da tepki gösterdi. Galatasaray'ın devre arasında transfer yapması gerektiğini vurgulayan Uzundurukan, Osimhen'in yokluğuna dikkat çekti.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu yayınında masaya yatırıldı.
Spor yorumcuları Zeki Uzundurukan, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz, Galatasaray-Samsunspor mücadelesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
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"SAMSUNSPOR HİÇ PES ETMEDİ"
Zeki Uzundurukan, "Büyük takım refleksi. Galatasaray'ın ikinci yarıda gol bulması gerekiyordu ve golü de buldu. Ancak Samsunspor hiç pes etmedi. Bjelica, Samsunspor'a azim, istek, güç ve kuvvet kazandırmış. Samsunspor, ligin en büyük düşme adaylarından biri gibi görünüyor ancak bence bu gidişle üst sıralara doğru tırmanır. Çok iyi oynadılar" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'DA TEKNİK VE TAKTİK YOKTU"
Uzundurukan, "Galatasaray bugün tamamen doğaçlama oynadı. Ne teknik ne de taktik vardı. Hiçbir şey yoktu. Aslında 'bam bam bam' diye de oynamadı. Hiç kendi sahasında oynuyormuş gibi bir görüntü vermedi. Sanki deplasmandaydı" dedi.
"TORREIRA VE SINGO DIŞINDA İYİ OYNAYAN YOKTU"
Karşılaşmayı değerlendiren Uzundurukan, "Bu maçın gerçekten garip bir maç olduğunu düşünüyorum. Oyuncular bile sevinmiyor. Galatasaray'da bir burukluk var. Bu maçta kim iyi oynadı derseniz Torreira ve Singo dışında kimse iyi değildi. Taraftar olmasına rağmen Galatasaray bugün kendi evinde oynuyormuş gibi değildi" şeklinde konuştu.
"GALATASARAY'IN DEVRE ARASINDA TRANSFER YAPMASI LAZIM"
Sarı-kırmızılıların kadro derinliğini eleştiren Uzundurukan, "Galatasaray'da yedekten gelen katkı yok. Sane giriyor, İlkay giriyor ancak hiçbir şey yapamıyorlar. Galatasaray'ın devre arasında bayağı bir transfer yapması lazım. Yoksa bu şekilde ligi bitiremez. Çekirge misali bu maçta bir kez sıçradılar ancak bu böyle devam etmez" değerlendirmesinde bulundu.
"OSIMHEN'İ ÇOK ARADILAR"
Uzundurukan, "Galatasaray bugün Osimhen'i çok aradı. Bu karşılaşma, Aston Villa maçı öncesinde Galatasaray adına bir tedirginlik yarattı" ifadelerini kullandı.
"OKAN BURUK'UN KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERMESİ LAZIM"
Sözlerine devam eden Uzundurukan, "Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart, yok yere görülen bir kırmızı karttır. Fatih Terim de zaman zaman benzer tepkiler gösteriyordu ancak ortada bir hakem hatası veya geçerli bir neden oluyordu. Okan Buruk'un artık kendine çeki düzen vermesi lazım. Antrenman maçında bile kırmızı kart gördü. Bence bu mücadelede Okan Buruk'un bu kadar tepki göstermesini gerektirecek bir durum yaşanmadı." şeklinde konuştu.