Galatasaray evinde Samsunspor’u devirdi: 42 maçlık iç saha yenilmezlik rekoru geldi!
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor'u konuk etti. RAMS Park'taki zemin bakım çalışmaları nedeniyle Başakşehir'de oynanan kritik mücadelede Galatasaray, 3 puanı hanesine yazdırarak Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa maçı öncesi moral bulmayı hedefledi. Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor karşısında 2-1 kazandı ve 42 maç ile iç sahada kulüp yenilmezlik rekorunu kırdı.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetti. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlandı.
Karşılaşmada Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor karşısında zorlansa da 2-1 kazandı ve liderliğini korudu.
Ayrıca Cimbom, 42 maçtır üst üste iç sahada yenilmeyerek 2017-2019 yılları arasında Fatih Terim yönetiminde yapılan 41 maçlık kulüp yenilmezlik serisi rekorunu kırdı.
İLK YARIDAN NOTLAR
4. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Batrakov'un kullandığı serbest vuruşta arka direkte Singo'nun dokunduğu topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Torreira'nın yaptığı vuruşta yerden seken top ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada sol kanattan Eren Elmalı'nın yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Deniz Gül'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanında çıktı.
22. dakikada topla birlikte ilerleyen Sousa'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
42. dakikada sağ taraftan Coulibaly'nin yaptığı ortada Yunus Akgün'ün kafayla uzaklaştırdığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Sekongo'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
47. dakikada Sara'nın ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt gole izin vermedi.
53. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Samsunspor yarı sahasının ortasında topla buluşan Sara, pasını şık bir şekilde ceza yayının sağından savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün'e verdi. Ceza sahası içinde kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Yunus, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
57. dakikada Samsunspor, farkı 1'e indirdi. Mendes'in sağdan ortasında Bayo'nun ceza sahası içinde bekletmeden ayak içi yaptığı sert vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gitti: 2-1
69. dakikada Sara'nın soldan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
76. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tomasson'un yakın mesafeden uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
83. dakikada Emre Kılınç'ın uzak mesafeden çıkardığı sert şutta, Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
Samsunspor, etkili olduğu kalan bölümde yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.