Son olarak ligin ilk haftasındaki Arca Çorum FK maçında sonradan oyuna dahil olan 32 yaşındaki oyuncu, 14 karşılaşma sonra ilk defa resmi bir maçta görev aldı.

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Kaan Ayhan, bu sezon ilk defa bir resmi maçta ilk 11'de yer aldı.

KULÜP REKORUNU KIRDI

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kulüp tarihinin Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik rekorunu kırdı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında Samsunspor maçına kadar lig mücadelelerinde 33 galibiyet ve 8 beraberlik alarak toplam 41 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Samsunspor galibiyetiyle de bu seriyi 42 maça çıkaran Galatasaray, böylece iç saha yenilmezlik rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran Okan Buruk sonlandırmıştı.

ASLAN'DAN 7'DE 7

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmayı galip tamamladı.

Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 2 maçta puan kaybı yaşamadı.

Galatasaray bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0), Amed Sportif Faaliyetler (4-3) ve son olarak Samsunspor'u (2-1) mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2) ve Almanya'nın Stuttgart (2-0) ekiplerini yenmeyi başardı.