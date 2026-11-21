CANLI Galatasaray Samsunspor karşısında rekor peşinde! Süper Lig'de kritik sınav
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor'u konuk ediyor. RAMS Park'taki zemin bakım çalışmaları nedeniyle Başakşehir'de oynanan kritik mücadelede Galatasaray, 3 puanı hanesine yazdırarak Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa maçı öncesi moral bulmayı hedefliyor. Öte yandan Cimbom, kulüp tarihinin 42 maçlık iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Deniz.
Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Elliot, Sekongo, Oskar, Coulibaly, Afonso, Bayo.
LİDER GALATASARAY, 17. SIRADAKİ SAMSUNSPOR'U AĞIRLIYOR
Süper Lig'de son dört sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon çıktığı 11 maçta 9 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 28 puanla haftaya lider girdi.
Geride kalan 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Samsunspor ise 7 puanla 17. sırada yer aldı.