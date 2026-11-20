Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda çeyrek final ve yükselme-düşme play-off eşleşmeleri belli oldu. İspanya-Fransa ve Belçika-Almanya maçları dikkat çekerken, A Ligi'nden B Ligi'ne düşen Türkiye kura çekiminde yer almadı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun çeyrek final ve yükselme-düşme play-off eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde İspanya-Fransa ve Belçika-Almanya gibi dikkat çeken eşleşmeler oluştu. A Ligi'nden B Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı ise kurada yer almadı. Türkiye saatiyle 14.00'te düzenlenen kura çekiminde A Ligi çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra A/B ve B/C ligleri arasındaki yükselme-düşme play-off maçlarının eşleşmeleri de belirlendi.

ÇEYREK FİNALDE DEV EŞLEŞMELER UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde oluşan eşleşmeler şöyle: İspanya - Fransa

Belçika - Almanya

Norveç - İngiltere

Hollanda - Portekiz Kura çekiminde yarı final eşleşmelerinin yolu da belli oldu: Hollanda / Portekiz - Belçika / Almanya

İspanya / Fransa - Norveç / İngiltere

A/B LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ A Ligi ile B Ligi arasındaki yükselme-düşme play-off karşılaşmalarında eşleşmeler şu şekilde oluştu: Bosna Hersek - Danimarka

Macaristan - Sırbistan

İrlanda Cumhuriyeti - Hırvatistan

Slovenya - Galler B/C LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ B Ligi ile C Ligi arasındaki play-off eşleşmeleri ise şöyle belirlendi: Güney Kıbrıs - Kuzey Makedonya

Estonya - Romanya

Faroe Adaları - Gürcistan

Belarus - İsrail