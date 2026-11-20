UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu: İşte dev maçlar
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunda çeyrek final ve yükselme-düşme play-off eşleşmeleri belli oldu. İspanya-Fransa ve Belçika-Almanya maçları dikkat çekerken, A Ligi'nden B Ligi'ne düşen Türkiye kura çekiminde yer almadı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun çeyrek final ve yükselme-düşme play-off eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde İspanya-Fransa ve Belçika-Almanya gibi dikkat çeken eşleşmeler oluştu. A Ligi'nden B Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı ise kurada yer almadı.
Türkiye saatiyle 14.00'te düzenlenen kura çekiminde A Ligi çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra A/B ve B/C ligleri arasındaki yükselme-düşme play-off maçlarının eşleşmeleri de belirlendi.
ÇEYREK FİNALDE DEV EŞLEŞMELER
UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde oluşan eşleşmeler şöyle:
- İspanya - Fransa
- Belçika - Almanya
- Norveç - İngiltere
- Hollanda - Portekiz
Kura çekiminde yarı final eşleşmelerinin yolu da belli oldu:
- Hollanda / Portekiz - Belçika / Almanya
- İspanya / Fransa - Norveç / İngiltere
A/B LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
A Ligi ile B Ligi arasındaki yükselme-düşme play-off karşılaşmalarında eşleşmeler şu şekilde oluştu:
- Bosna Hersek - Danimarka
- Macaristan - Sırbistan
- İrlanda Cumhuriyeti - Hırvatistan
- Slovenya - Galler
B/C LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
B Ligi ile C Ligi arasındaki play-off eşleşmeleri ise şöyle belirlendi:
- Güney Kıbrıs - Kuzey Makedonya
- Estonya - Romanya
- Faroe Adaları - Gürcistan
- Belarus - İsrail
MAÇLAR MART 2027'DE OYNANACAK
UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalleri ile A/B ve B/C ligleri arasındaki yükselme-düşme play-off karşılaşmaları 25-30 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak.
Çeyrek final etabını geçen dört takımın katılacağı final organizasyonu ise 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE KURA ÇEKİMİNDE YER ALMADI
A Ligi'nden B Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, kura çekimine katılmadı. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nin 2028-2029 sezonunda B Ligi'nde mücadele edecek.
UEFA'nın 2028-2029 sezonundan itibaren üç ligli sisteme geçme kararı doğrultusunda turnuvanın formatı da değişecek. Türkiye'nin yeni sezondaki grup rakipleri, daha sonra düzenlenecek ayrı bir kura çekimiyle belirlenecek. Yeni sezonun grup kura tarihi ise henüz açıklanmadı.