Borussia Dortmund'un ara transfer döneminde Galatasaray'a resmi teklif sunmasının beklendiği ifade edilirken iki kulüp arasında henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor.

Takvim'in haberine göre Alman ekibinin, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sağ kanadın yanı sıra 10 numara ve sol kanatta da görev yapabilen milli oyuncu, hücum hattındaki çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Galatasaray 'da ara transfer dönemi öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte kadroya yapılacak takviyeler kadar mevcut oyuncuların geleceği de gündemdeki yerini koruyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Akgün için Almanya'dan transfer iddiası gündeme geldi.

Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'un, Yunus Akgün'ün devre arasında takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi. Galatasaray'ın hücum hattındaki önemli isimlerden biri olan milli futbolcuyu kadroda tutmak istediği, ancak astronomik bir teklif gelmesi durumunda transferin değerlendirilebileceği belirtildi. Yönetimin, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün için yüksek bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.

Alman ekibinin ocak ayında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. (AA)

YUNUS AKGÜN'ÜN KARARI BELLİ OLDU

Borussia Dortmund'un ilgisine rağmen Yunus Akgün'ün de kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediği öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un hücum rotasyonunda önemli bir yere sahip olan milli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayla yoluna devam etmeyi planladığı kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından gözler, Alman temsilcisinin ara transfer döneminde yapması beklenen olası teklife çevrildi.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray, 5 Ağustos 2025 tarihinde Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılı kulübün resmî açıklamasına göre milli futbolcunun kontratı 2028-2029 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

Bu nedenle Borussia Dortmund'un Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istemesi durumunda Galatasaray ile bonservis konusunda anlaşması gerekiyor.

YUNUS AKGÜN'ÜN PİYASA DEĞERİ NE KADAR? Galatasaray ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin ise milli futbolcunun satışını ancak astronomik seviyede bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebileceği belirtiliyor.

YUNUS ALMAN BASININA KONUŞMUŞTU: "TEKLİM ALMIŞTIM AMA..."

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün 3 Kasım 2026'da yaptığı açıklamada Bundesliga'nın üst sıralarındaki takımlardan transfer teklifi aldığını açıkladı.

Alman basınından Sport 1'e konuşan milli futbolcu, Bundesliga'yı yakından takip ettiğini söylerken "Daha önce Bundesliga'nın üst sıra takımlarından teklif almıştım ancak o zamanlar önceliğim tamamen Galatasaray ve buradaki hedeflerimdi. Bundesliga beğendiğim bir lig. Özellikle temposu, tribün atmosferi ve futbol kültürüyle Avrupa'nın en önemli liglerinden biri. Leicester'da oynayarak farklı bir lig deneyimi ve şampiyonluk yaşadım. Bunun gelişimime katkısı da oldu." dedi.