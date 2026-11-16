Galatasaray'da geçirdiği dört sezonun ardından sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayıran Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Arjantinli golcünün yeniden Türkiye'ye dönmek istediği öne sürülürken, Süper Lig'den bir takımın transfer için öne çıktığı belirtildi.

Ayrılığın ardından herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Icardi'nin yeniden Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.

2022-2023 sezonunda Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, gösterdiği performansın ardından bonservisiyle sarı-kırmızılı kulübe katıldı.

Mauro Icardi (A Haber Foto Arşiv)

SÜPER LİG İDDİASI

Fotomaç'ın haberine göre Mauro Icardi'nin Türkiye'ye dönmek istediği, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in ise Arjantinli golcü için en güçlü seçeneklerden biri olduğu belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun da Başakşehir'e transfer olma ihtimaline olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Icardi'nin geleceğine ilişkin resmi bir anlaşma açıklanmazken, gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi.