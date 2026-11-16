Galatasaray efsanesi Mauro Icardi Süper Lig'e geri dönüyor: İşte peşine düşen takım!
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arjantinli golcünün yeniden Türkiye'de forma giymek istediği öne sürüldü. Süper Lig ekiplerinden bir takımın 33 yaşındaki futbolcu için devreye girebileceği belirtildi.
Galatasaray'da geçirdiği dört sezonun ardından sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayıran Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Arjantinli golcünün yeniden Türkiye'ye dönmek istediği öne sürülürken, Süper Lig'den bir takımın transfer için öne çıktığı belirtildi.
TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
2022-2023 sezonunda Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, gösterdiği performansın ardından bonservisiyle sarı-kırmızılı kulübe katıldı.
Galatasaray formasıyla dört sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, 2026 yazında takımdan ayrıldı.
Ayrılığın ardından herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan Icardi'nin yeniden Türkiye'de futbol oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.
SÜPER LİG İDDİASI
Fotomaç'ın haberine göre Mauro Icardi'nin Türkiye'ye dönmek istediği, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in ise Arjantinli golcü için en güçlü seçeneklerden biri olduğu belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun da Başakşehir'e transfer olma ihtimaline olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
Icardi'nin geleceğine ilişkin resmi bir anlaşma açıklanmazken, gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi.