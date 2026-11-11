Galatasaray'da zemin seferberliği! RAMS Park'ta çalışmalar başladı

Galatasaray, RAMS Park'ın zeminindeki sorunları gidermek için gübreleme ve çim dikimi çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar, zemini milli ara sonrası oynanacak Samsunspor maçına yetiştirmeyi hedefliyor.

Galatasaray yönetimi, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından RAMS Park'ın zemininde yaşanan sorunlarla ilgili çalışmalar başlattı.

kısa sürede toparlanması için gübreleme ve çim dikimi işlemleri gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar, zemini iyi hale getirmek için aralıksız çalışarak milli maçlar için verilen aradan sonra yapılacak Samsunspor maçına yetiştirmeyi planlıyor.