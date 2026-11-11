"Osimhen kronik sakat" diyen Galatasaray yöneticisinden düzeltme: Akut diyecektim
Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Cibara, Victor Osimhen'in sakatlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sakatlıkların zeminden kaynaklanmadığını belirten Cibara, Osimhen'in yaşadığı sorunun kronik olduğunu söyledi. Cibara sosyal medyada gelen tepkiler sonrası bir açıklama daha yaparak "Akut yerine kronik demişim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Kasım ayı olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Mehmet Cibara, son dönemde tartışma yaratan zeminin durumuna dair konuştu.
"ZEMİN KONUSUNDA DİREKT BİR SUÇLU YOK"
Zemin konusunda bir suçlu göremediğini belirten Mehmet Cibara, "Bu saha 1 sene evvel Avrupa'da örnek gösterildi. Ondan evvel Manchester United maçından 1 saat önce inanılmaz bir yağmur olmuştu. UEFA delegesi 'herhalde bu maçı oynatamayacağız' dedi, 10 dakika sonra yüzde 10'lardan yüzde 65'e çıktı sahanın kuruluğu, inanamadı adam. 2021 senesindeki ikinci operasyonda kumlama, hibritleme, delikler, ultraviyole, ilaçlama haricinde zeminin altında çok büyük 3 tane sistem var. Bir tanesi ısıtma, bir tanesi vakum, bir tanesi de drenaj ve havalandırma. Bunun için normalde 100-200 ml olan vakumu, 600'e çıkarmışlar o gün. Hem çalıştığımız grup hem bizle çalışan değerli mühendis arkadaş, sabah 4'te bile nem oranını ölçüp çiğ başlamadan sulama yapıyorlar, çok özverililer. Yönetimin hatası olabilir, oyuncularımızın isteklerini yanlış anlamış, yanlış aktarmış olabiliriz. Ben burada direkt bir suçlu göremedim" dedi.
"OSIMHEN'İN SAKATLIĞI KRONİK"
Yaşanan sakatlıkların zeminden kaynaklanmadığını dile getiren Mehmet Cibara, "Sakatlıklar sahadan oldu diye bir şey yok. Hiç alakası yok. Leao'nun sakatlığı bambaşka, Osimhen'in sakatlığı kronik bir şey. Onun daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü" açıklamasını yaptı.
AÇIKLAMASINI DÜZELTTİ
Mehmet Cibara sonrasında Osimhen açıklaması hakkında; "Kusura bakmayın. Ben yüksek makine mühendisiyim. Tıbbi bir yanlış terim kullandım. Akut yerine kronik demişim. Onu düzeltmek istedim. Osimhen'in kronik hastalığı yok. İçiniz rahat olsun." düzeltmesini geçti.
"EN KORKTUĞUMUZ ŞEY KAR"
Kar yağışından korktuklarını belirten Mehmet Cibara, "Tahmin ediyorum 17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz. En çok korktuğumuz şey kar, zemin üzerinde birikecek bir şey kalmasın. 17 Aralık'ta devre bittikten sonra 13-14-15 Ocak'ta Türkiye Kupası maçı var, burada mı, deplasmanda mı bilmiyoruz daha" şeklinde konuştu.
TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Galatasaray taraftarı Mehmet Cibara'nın sözlerine sosyal medyada büyük tepki gösterirken #MehmetCibaraİstifa etiketi sosyal medyada gündem oldu.
OSIMHEN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Galatasaray'da Victor Osimhen, Stuttgart maçında bir pozisyon sonrası zeminin durumuna tepki göstermişti. Sarı-kırmızılılarda ardından Victor Osimhen'in dizinde esneme meydana geldiği açıklanmış ve operasyon geçirmişti.