Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov'tan Fenerbahçe sözleri: "Bizde öyle değil"
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Süper Lig ve sarı-kırmızılı takımdaki deneyimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldızlarla dolu kadroya şaşırdığını belirten 21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile ilgili de konuştu.
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Süper Lig'e ve sarı-kırmızılı takımdaki ilk dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Takımdaki yıldız oyunculara rağmen uyum sorunu yaşamadığını belirten Batrakov, Türk futboluna ilişkin izlenimlerini paylaştı.
"BU KADAR YILDIZLA DOLU BİR KADRO BEKLEMİYORDUM"
Galatasaray'ın kadro kalitesinin kendisini şaşırttığını ifade eden Rus futbolcu, "Galatasaray'ın bu kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına şaşırdım ama herkesle kolayca iletişim kurabiliyorsunuz." dedi.
Takıma katılmadan önce uyum konusunda endişeler yaşadığını dile getiren Batrakov, "Muhtemelen en çok endişelendiğim şey, takıma uyum sağlamanın ne kadar zor olacağıydı. Osimhen, Leao... Hiçbir sorun yaşanmadı, hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'DEKİ OYUNCULAR BİRAZ DAHA YAŞLI"
Süper Lig'e transfer olan yıldız futbolcular hakkında da konuşan 21 yaşındaki oyuncu, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye Ligi'ne kariyerinin sonuna gelmiş oyuncuların geldiğini söyleyemem. Belki Salah öyle yapmıştır ama Osimhen için kesinlikle öyle değil. Ayrıca Galatasaray'da kadronun yaş ortalamasının çok yüksek olduğunu da söyleyemeyiz. Belki Fenerbahçe'de oyuncular biraz daha yaşlıdır ama bizde böyle bir durum yok. Yine de Salah, Trabzonspor'da hemen kalitesini kanıtlamaya başladı. Şimdiden goller atıyor ve verimliliğini gösteriyor."