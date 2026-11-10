Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov'tan Fenerbahçe sözleri: "Bizde öyle değil"

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Süper Lig'e ve sarı-kırmızılı takımdaki ilk dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Takımdaki yıldız oyunculara rağmen uyum sorunu yaşamadığını belirten Batrakov, Türk futboluna ilişkin izlenimlerini paylaştı.

1. Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov'tan Süper Lig hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. (AA)

"BU KADAR YILDIZLA DOLU BİR KADRO BEKLEMİYORDUM"

Galatasaray'ın kadro kalitesinin kendisini şaşırttığını ifade eden Rus futbolcu, "Galatasaray'ın bu kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına şaşırdım ama herkesle kolayca iletişim kurabiliyorsunuz." dedi.

Takıma katılmadan önce uyum konusunda endişeler yaşadığını dile getiren Batrakov, "Muhtemelen en çok endişelendiğim şey, takıma uyum sağlamanın ne kadar zor olacağıydı. Osimhen, Leao... Hiçbir sorun yaşanmadı, hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım." ifadelerini kullandı.