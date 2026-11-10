-°C
CANLI YAYIN

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov'tan Fenerbahçe sözleri: "Bizde öyle değil"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov'tan Fenerbahçe sözleri: "Bizde öyle değil"

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Süper Lig ve sarı-kırmızılı takımdaki deneyimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldızlarla dolu kadroya şaşırdığını belirten 21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile ilgili de konuştu.

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Süper Lig'e ve sarı-kırmızılı takımdaki ilk dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Takımdaki yıldız oyunculara rağmen uyum sorunu yaşamadığını belirten Batrakov, Türk futboluna ilişkin izlenimlerini paylaştı.

1. Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov'tan Süper Lig hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. (AA)1. Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov'tan Süper Lig hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. (AA)

"BU KADAR YILDIZLA DOLU BİR KADRO BEKLEMİYORDUM"

Galatasaray'ın kadro kalitesinin kendisini şaşırttığını ifade eden Rus futbolcu, "Galatasaray'ın bu kadar yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olmasına şaşırdım ama herkesle kolayca iletişim kurabiliyorsunuz." dedi.

Takıma katılmadan önce uyum konusunda endişeler yaşadığını dile getiren Batrakov, "Muhtemelen en çok endişelendiğim şey, takıma uyum sağlamanın ne kadar zor olacağıydı. Osimhen, Leao... Hiçbir sorun yaşanmadı, hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım." ifadelerini kullandı.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'ın yıldızlarla dolu kadrosuna şaşırdığını itiraf etti. (AA)Aleksey Batrakov, Galatasaray'ın yıldızlarla dolu kadrosuna şaşırdığını itiraf etti. (AA)

"FENERBAHÇE'DEKİ OYUNCULAR BİRAZ DAHA YAŞLI"

Süper Lig'e transfer olan yıldız futbolcular hakkında da konuşan 21 yaşındaki oyuncu, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye Ligi'ne kariyerinin sonuna gelmiş oyuncuların geldiğini söyleyemem. Belki Salah öyle yapmıştır ama Osimhen için kesinlikle öyle değil. Ayrıca Galatasaray'da kadronun yaş ortalamasının çok yüksek olduğunu da söyleyemeyiz. Belki Fenerbahçe'de oyuncular biraz daha yaşlıdır ama bizde böyle bir durum yok. Yine de Salah, Trabzonspor'da hemen kalitesini kanıtlamaya başladı. Şimdiden goller atıyor ve verimliliğini gösteriyor."

Galatasaraylı futbolcu, Fenerbahçe'nin kadrosunun yaş ortalamasına ilişkin de konuştu. (AA)Galatasaraylı futbolcu, Fenerbahçe'nin kadrosunun yaş ortalamasına ilişkin de konuştu. (AA)

13 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Galatasaray formasıyla 13 karşılaşmada görev alan Aleksey Batrakov, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Batrakovun eşinden Türkiye kararıBatrakovun eşinden Türkiye kararı BATRAKOV'UN EŞİNDEN TÜRKİYE KARARI

Galatasaray'da Leroy Sane sürprizi! Ocak ayında ayrılabilir
Sonraki Haber
Galatasaray'da Leroy Sane sürprizi! Ocak ayında ayrılabilir
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın