Galatasaray'da Leroy Sane sürprizi! Ocak ayında ayrılabilir
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sky Sport'un haberine göre Alman yıldız, uygun bir teklif yapılması halinde ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılabilir.
Galatasaray'ın sezon başından bu yana performansı tartışılan futbolcularından Leroy Sane'nin geleceği gündeme geldi.
Sky Sport'un haberine göre 30 yaşındaki kanat oyuncusu, ocak ayı transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi durumunda sarı-kırmızılı kulübe veda edebilir.
LEROY SANE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 11 karşılaşmaya çıkan Leroy Sane, toplam 450 dakika sahada kaldı. Alman futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 117 dakika süre aldı. Sane, iki kulvarda toplam 15 karşılaşmada 567 dakika görev yaptı.
GALATASARAY KARİYERİ
Leroy Sane, Galatasaray formasıyla toplam 58 karşılaşmada görev aldı. Alman yıldız, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı bu maçlarda 7 gol atarken 9 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR DEVAM EDİYOR
2025 yılında Bayern Münih'ten Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane'nin sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.