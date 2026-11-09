Galatasaray'da Leroy Sane sürprizi! Ocak ayında ayrılabilir

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sky Sport'un haberine göre Alman yıldız, uygun bir teklif yapılması halinde ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılabilir.