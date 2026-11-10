Kariyerinin zirvesindeydi! Galatasaraylı Batrakov'un eşi her şeyi geride bıraktı

Galatasaray'daki yükselen performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Aleksey Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina, Rusya'daki sunuculuk kariyerini geride bırakarak Türkiye'ye yerleşti. Irina'nın İstanbul'daki yeni yaşamı ve gezi pozları dikkat çekti.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Aleksey Batrakov, yeşil sahalardaki performansıyla adından söz ettirirken özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina hakkında ortaya çıkan detay magazin gündemine damga vurdu.

EŞİNİN KARİYERİ İÇİN EKRANLARA VEDA ETTİ Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Rusya'da uzun yıllardır sunuculuk yapan ve mesleğinde tanınan bir isim olan Irina Podshibyakina, eşinin futbol kariyerine destek olmak amacıyla önemli bir karar aldı.

Başarılı sunucu, yıllardır emek verdiği mesleğini geride bırakarak Türkiye'ye yerleşti.

İSTANBUL'DA YENİ BİR HAYAT KURDU Kariyerine ara vererek Türkiye'ye gelen Irina'nın, bu kararına rağmen İstanbul'daki yaşamından oldukça memnun olduğu öğrenildi.

Zamanını kenti keşfederek geçiren genç kadın, İstanbul'un farklı noktalarında yaptığı gezilerden karelerle de dikkat çekti.