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Kariyerinin zirvesindeydi! Galatasaraylı Batrakov'un eşi her şeyi geride bıraktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'daki yükselen performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Aleksey Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina, Rusya'daki sunuculuk kariyerini geride bırakarak Türkiye'ye yerleşti. Irina'nın İstanbul'daki yeni yaşamı ve gezi pozları dikkat çekti.

Kariyerinin zirvesindeydi! Galatasaraylı Batrakov'un eşi her şeyi geride bıraktı 1

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Aleksey Batrakov, yeşil sahalardaki performansıyla adından söz ettirirken özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Batrakov'un eşi Irina Podshibyakina hakkında ortaya çıkan detay magazin gündemine damga vurdu.

Kariyerinin zirvesindeydi! Galatasaraylı Batrakov'un eşi her şeyi geride bıraktı 2

EŞİNİN KARİYERİ İÇİN EKRANLARA VEDA ETTİ

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Rusya'da uzun yıllardır sunuculuk yapan ve mesleğinde tanınan bir isim olan Irina Podshibyakina, eşinin futbol kariyerine destek olmak amacıyla önemli bir karar aldı.

Kariyerinin zirvesindeydi! Galatasaraylı Batrakov'un eşi her şeyi geride bıraktı 3

Başarılı sunucu, yıllardır emek verdiği mesleğini geride bırakarak Türkiye'ye yerleşti.

Kariyerinin zirvesindeydi! Galatasaraylı Batrakov'un eşi her şeyi geride bıraktı 4

İSTANBUL'DA YENİ BİR HAYAT KURDU

Kariyerine ara vererek Türkiye'ye gelen Irina'nın, bu kararına rağmen İstanbul'daki yaşamından oldukça memnun olduğu öğrenildi.

Kariyerinin zirvesindeydi! Galatasaraylı Batrakov'un eşi her şeyi geride bıraktı 5

Zamanını kenti keşfederek geçiren genç kadın, İstanbul'un farklı noktalarında yaptığı gezilerden karelerle de dikkat çekti.

Kariyerinin zirvesindeydi! Galatasaraylı Batrakov'un eşi her şeyi geride bıraktı 6

Eşinin kariyeri için yeni bir ülkede hayat kuran Irina Podshibyakina'nın İstanbul'daki mutlu halleri, çiftin özel yaşamına yönelik merakı bir kez daha artırdı.

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