Portekizli yıldız, golün ardından kendisiyle özdeşleşen sörf sevincini yaptı. Daha sonra takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Leao, farklı bir kutlamaya katıldı.

Galatasaraylı oyuncuların gol sevinci (AA)

GOL SEVİNCİNDE ISMAIL JAKOBS DETAYI

Galatasaraylı futbolcuların yaptığı kutlamanın, Ismail Jakobs'un hafta içinde yaşadığı bir olaya gönderme olduğu yorumlandı.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bazı futbolcular, İstanbul'da bir eğlence mekânından ayrılırken görüntülenmişti.

Ismail Jakobs, mekân çıkışında kameralara yakalanmamak için üzerindeki kıyafeti başına çekerek yüzünü gizlemeye çalışmıştı.

Senegalli futbolcunun o anlarının ardından Galatasaraylı oyuncuların Amedspor maçında benzer hareketi gerçekleştirmesi, takım arkadaşlarının Jakobs'a esprili bir gönderme yaptığı şeklinde değerlendirildi.

"GOL SEVİNCİ OYUNCULARIN EN TABİİ HAKKI"

A Spor yorumcusu ve eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, futbolcuların gol sevinçleri sırasında sarı kart görmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çulcu, "Gol sevinci onların en tabii hakkı, buna karışamayız. Ancak sevinci abartılı şekilde yaparlarsa, örneğin formayı kafalarına geçirir veya çıkarırlarsa oyun kuralları bu durumları çok net bir şekilde belirliyor. Burada 7 oyuncu var. Yedi oyuncunun tamamına mı sarı kart göstereceksiniz? Birileri çıkıp 'Hakem yedisine de sarı kart gösterebilir.' diyebilir. Ancak IFAB'ın da UEFA'nın da bu konuda bir tavsiyesi var. Sarı kartı bulunan oyuncuya ikinci sarı kartı gösterip onu oyundan mı atacaksınız? Böyle pozisyonlarda içlerinden birini seçin. Sarı kartı olan oyuncuya göstermeyin, ikinci sarı karttan oyundan atmayın. Yanındaki başka bir oyuncuya gösterin." ifadelerini kullandı.

"BU OYUNUN BİR RUHU VAR"

Hakemlerin yalnızca kuralları değil, oyunun ruhunu da dikkate alması gerektiğini vurgulayan Çulcu, "Oyunu yönetiyorsunuz ve bu oyunun bir ruhu var. Öncelikle sevinmek futbolcuların en tabii hakkı. Ancak bu sevincin rakibi tahrik edip etmediğine, ne boyuta ulaştığına ve verilen mesajın içeriğine bakacaksınız. Burada insanları ve toplulukları yönetiyorsunuz. Kitlelere yön veriyor, futbolu yönetiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.