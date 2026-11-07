Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler karşısında alınan 4-3'lük galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, karşılaşmanın gidişatını değerlendirirken Rafael Leao'nun sakatlığı, RAMS Park'ın zemini ve A Milli Takım hakkında da konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda galibiyeti, takımının performansını ve mücadelede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. OKAN BURUK'TAN 7 GOLLÜ MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZLER! OKAN BURUK'TAN 4-3'LÜK GALİBİYET DEĞERLENDİRMESİ Galatasaray'ın karşılaşmaya erken bir golle başladığını belirten Okan Buruk, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladıklarını ancak ikinci yarıda skorun 3-2'ye gelmesiyle maçın seyrinin değiştiğini söyledi. Buruk, mücadeleye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "İkinci yarıda 3-0'dan sonra yediğimiz ilk gol ve ardından gelen ikinci golle skor bir anda 3-2'ye geldi. Bu da maçın bizim açımızdan değişmesine, rakibimizin daha iştahlı oynamasına yol açtı." Galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren deneyimli teknik adam, "Birincisi oyun olarak çok iyi oynadık, ikincisi iyi sonuçlar aldık. Bugünü de mutlu bir şekilde bitirdik." dedi.

Amedspor maçında Okan Buruk (AA) "KENDİ SAHAMIZDA SADECE İKİ MAĞLUBİYET ALDIK" Galatasaray'ın 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisine ilişkin konuşan Okan Buruk, takımının uzun süredir sahasında ortaya koyduğu başarılı performansa dikkat çekti. Buruk, "Sadece 41 maç özelinde bakmamak lazım. Bence bizim için iki önemli nokta daha var. Birincisi, bu beşinci senemiz ve kendi sahamızda sadece iki mağlubiyet aldık." ifadelerini kullandı. Başarıda taraftar desteğinin de önemli rol oynadığını belirten Buruk, "Çok fazla maç kazandık ve şampiyonluklar yaşadık. İç sahada dört tane kupamız var. İnşallah bu sene de beşincisini kutlarız" dedi.

Amedspor maçında Okan Buruk (AA) "ORTA SAHADA KALABALIK BİR OYUNCU GRUBUMUZ VAR" Orta sahadaki oyuncu rotasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, kadroda çok sayıda alternatif bulunmasının tercih yapmayı zorlaştırdığını söyledi. Buruk, "Orta sahada kalabalık bir oyuncu grubumuz var. Birçok kez Nhaga oyuna girmediğinde neden girmediği soruluyor. İlkay girmediğinde İlkay soruluyor. Sara girmese Sara sorulacak." ifadelerini kullandı. Genç futbolcu Nhaga'nın geleceğine de değinen deneyimli teknik adam, "Nhaga'yı seçme nedenimiz, ileriye dönük Galatasaray için iyi bir orta saha oyuncusu olabilecek yeteneğe sahip olması." dedi. "FAUL OLUP OLMADIĞI TARTIŞILACAK BİR POZİSYON" Amed Sportif Faaliyetler karşısında yenilen golleri değerlendiren Okan Buruk, rakibin ilk golünden önce verilen faul kararına tepki gösterdi. Buruk, "Birinci golde ne olduğunu, nasıl faul olduğunu anlamadık. Orada bir müdahale var mıydı, faul var mıydı?" ifadelerini kullandı. Kararın tartışmalı olduğunu savunan Buruk, "Faul olup olmadığı tartışılacak bir pozisyon." dedi.