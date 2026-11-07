Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği karşılaşmada sakatlık şok yaşadı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Rafael Leao, mücadelenin 49. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Leao'nun yerine Deniz Gül oyuna dahil oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip sakatlık şokuyla karşı karşıya kaldı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao, mücadelenin ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 49. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Rafael Leao'nun yerine Deniz Gül dahil oldu.

MAÇ SONU KONUŞTU

arı-kırmızılılarda takımının ilk golünü kaydeden Rafael Leao, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Leao'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÇOK İYİ BİR İŞ ÇIKARIYORUZ"

"Çok iyi iş çıkarıyoruz bence. Rakibimiz de çok iyi, bu sayede lig ikincisi onlar. Çok iyi başladık, basklı başladık ve golle başladık. İyi bir zafer. 3 gol yedik ama yenecek goller değildi. Orayı da kabul etmek lazım, iyi ve fark yaratan forvetleri var. Değişiklikler ile enerjimizi yüksek tutmayı başardık. Ligde lider olarak devam ediyoruz."

"CİDDİ BİR SAKATLIĞIM YOK"

"Ciddi bir sakatlığım yok. Yarın bakılacak. Futbolda bunlar var. Hayal kırıklığı yaratacak bir şey yok. Galatasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Milli arada tedavimi olurum."