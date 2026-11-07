Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan zemin açıklaması! "Çok büyük para harcandı"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Osimhen'in yokluğunda Barış Alper'i ileri uçta görevlendireceğini belirten Buruk, saha zeminiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam, çimlerin yenilenmesi için büyük harcama yapıldığını ancak istenilen sonucun alınamadığını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Rakibin oyun yapısını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, Osimhen'in yokluğunda hücum hattında yapacağı tercihi açıkladı. Buruk, RAMS Park'ın zeminine ilişkin de dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.
"ONU ÖZLEMLE ANIYORUZ"
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü anarak sözlerine başlayan Buruk, "3 gün sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Onu özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
"KAZANDIKÇA ÖZ GÜVENİMİZ ARTTI"
Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını değerlendiren Buruk, rakibin güçlü yönlerine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Maça gelirsek, iyi bir takımla oynayacağız. Oynadıkları oyun... Çok fazla pozisyon bulan, gol atan ve gol yemeyen bir takım. Bu maç temposunu üst üste çıkarttık ve kazandıkça öz güvenimiz arttı. Değişiklikleri maç maç kullandık. Bu son maçımız. Sonrasında milli araya gireceğiz."
OSIMHEN'İN YERİNE BARIŞ ALPER KARARI
Osimhen'in yokluğunda hücum hattındaki seçeneklerini değerlendiren Buruk, Barış Alper'i ileri uçta görevlendireceğini açıkladı.
"Osimhen'in yokluğunda 3 tane seçeneğimiz var: Deniz, Leao ve Barış. Barış bu maçta ileride olacak. Diagne, Orban ve Saba ile birlikte önde 3 tane oyuncuyla oynayacaklar. Biz de savunma dizilimimizi seçerken hızlı bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Sol ayaklı da olduğu için Jakobs'u seçtik."
"ÇOK BÜYÜK PARA HARCANDI AMA İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"
Saha zemininin yenilenmesine rağmen beklenen sonucun alınamadığını belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Zeminle ilgili konuşmak gerekirse, biz kendi üzerimize düşeni yaptık ve zemini yeniledik. Çok da büyük para harcandı fakat maalesef, çimleri yenileyen şirketle ilgili çok istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Galatasaray burada elinden geleni yaptı fakat istediğimiz gibi olmadı."
"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ"
Milli ara öncesinde galibiyet hedeflediklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:
"Saha zeminine göre hareket edeceğiz. Onun yanında, kazanmamız gereken bir maç. Milli araya moralli girmek istiyoruz."