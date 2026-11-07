Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Rakibin oyun yapısını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, Osimhen'in yokluğunda hücum hattında yapacağı tercihi açıkladı. Buruk, RAMS Park'ın zeminine ilişkin de dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"Maça gelirsek, iyi bir takımla oynayacağız. Oynadıkları oyun... Çok fazla pozisyon bulan, gol atan ve gol yemeyen bir takım. Bu maç temposunu üst üste çıkarttık ve kazandıkça öz güvenimiz arttı. Değişiklikleri maç maç kullandık. Bu son maçımız. Sonrasında milli araya gireceğiz."

"Osimhen'in yokluğunda 3 tane seçeneğimiz var: Deniz, Leao ve Barış. Barış bu maçta ileride olacak. Diagne, Orban ve Saba ile birlikte önde 3 tane oyuncuyla oynayacaklar. Biz de savunma dizilimimizi seçerken hızlı bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Sol ayaklı da olduğu için Jakobs'u seçtik."

Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)

"ÇOK BÜYÜK PARA HARCANDI AMA İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"

Saha zemininin yenilenmesine rağmen beklenen sonucun alınamadığını belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Zeminle ilgili konuşmak gerekirse, biz kendi üzerimize düşeni yaptık ve zemini yeniledik. Çok da büyük para harcandı fakat maalesef, çimleri yenileyen şirketle ilgili çok istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Galatasaray burada elinden geleni yaptı fakat istediğimiz gibi olmadı."

"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ"

Milli ara öncesinde galibiyet hedeflediklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Saha zeminine göre hareket edeceğiz. Onun yanında, kazanmamız gereken bir maç. Milli araya moralli girmek istiyoruz."