Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş BOA (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmanın ilk periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 10 dakikayı 25-12 önde tamamladı.

İkinci periyotta Beşiktaş BOA farkı azaltmasına rağmen sarı-kırmızılılar soyunma odasına 44-35 üstün girdi.

Üçüncü periyodu da 64-52 önde geçen Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyrekte üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 83-61 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 6. maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Beşiktaş BOA ise ligde ikinci kez mağlup oldu.