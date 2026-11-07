Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 22 sayılık fark! Sarı-kırmızılılar ligde 6'da 6 yaptı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Beşiktaş BOA'yı 83-61 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan derbiyi 22 sayı farkla kazanan sarı-kırmızılılar, ligde 6'da 6 yaptı. Beşiktaş BOA ise sezonun ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan derbiyi sarı-kırmızılı ekip 83-61 kazanarak ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmanın ilk periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 10 dakikayı 25-12 önde tamamladı.
İkinci periyotta Beşiktaş BOA farkı azaltmasına rağmen sarı-kırmızılılar soyunma odasına 44-35 üstün girdi.
Üçüncü periyodu da 64-52 önde geçen Galatasaray Çağdaş Faktoring, son çeyrekte üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 83-61 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 6. maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Beşiktaş BOA ise ligde ikinci kez mağlup oldu.
MAÇTAN İSTATİSTİKLER
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Sevgi Uzun, 22 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Gökşen Fitik 15, Dorka Juhasz ve Iliana Rupert Kuier 12'şer, Derin Erdoğan ise 11 sayı kaydetti.
Beşiktaş BOA'da ise Davis 17, Meltem Yıldızhan 14 ve Simms 11 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Fauthoux 7, Sevgi Uzun 22, Juhasz 12, Elif Bayram, Kuier 12, Gökşen Fitik 15, Sude Yılmaz, Nelson-Ododa 4, Derin Erdoğan 11, Hof.
Beşiktaş BOA: Simms 11, Meltem Yıldızhan 14, Ayşegül Günay Aladağ 9, Badiane 8, Davis 17, Lazic 2, Gülşah Duman Bıçakçı, İdil Saçalır, Alleyne, Gizem Başaran Turan.