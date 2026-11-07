-°C
CANLI YAYIN

Galatasaray evinde Amedspor karşısında hata yapmadı: Batrakov yine sahnede!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray evinde Amedspor karşısında hata yapmadı: Batrakov yine sahnede!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Gol düellosuna sahne olan mücadelede Galatasaray, sahasında Amedspor’u 4-3 yendi ve milli araya lider girdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

Kazanan ekibin lider olacağı kritik mücadelede ev sahibi Galatasaray, konuk ettiği Amedspor'u 4-3 mağlup etti ve Süper Lig'de liderliğini sürdürdü.

Galatasaray evinde Amedspor karşısında hata yapmadı: Batrakov yine sahnede! - 1

İLK YARIDAN NOTLAR

6. dakikada Batrakov'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Leao'nun sert şutunda meşin yuvarlak az fakla üstten auta çıktı.

7. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu rakip yarı alanın ortasında Torreira kaptı ve pasını ceza sahası içine hareketlenen Leao'ya aktardı. Leao'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0

18. dakikada Dia Saba'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan son anda sağına uzanarak topu kornere çeldi.

23. dakikada Leao'nun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Lafont soluna uzanıp topu çeldi.

37. dakikada Dia Saba'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde Krasniqi topla buluştu. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Yunus'un pasında sağdan topla birlikte ceza sahasına giren Batrakov dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Lafont'un eliyle müdahale ettiği top üst köşeden filelere gitti. 2-0

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde kapattı.

Galatasaray evinde Amedspor karşısında hata yapmadı: Batrakov yine sahnede! - 2

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

53. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu gören Saba, orta sahadan şutunu çekti. Kalesine hızlıca dönen Uğurcan, meşin yuvarlağı kurtardı.

56. dakikada Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol çaprazından çektiği şutta kaleci Lafont, meşin yuvarlağı kurtardı.

59. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sallai'nin pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Batrakov'un vuruşunda Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Bates'e çarpan meşin yuvarlak, kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu: 3-0.

62. dakikada Amed Sportif Faaliyetler golü buldu. Saba'nın ceza yayı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'ın dokunuşuna rağmen yakın direğe çarparak ağlara gitti: 3-1.

65. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Furkan Soyalp'in sol kanattan ortasında altıpas gerisindeki Orban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağları sarstı: 3-2.

76. dakikada Batrakov'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Deniz Gül'ün kafa vuruşunda kaleci Lafont, meşin yuvarlağı kurtardı.

80. dakikada Galatasaray farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sara'nın ortasında altıpas gerisinde bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 4-2.

82. dakikada Sane'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Sane'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Deniz Gül'ün kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

90+2. dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı yeniden 1'e indirdi. Saba'nın yükselttiği topta ceza sahasının sağ tarafında bulunan Krasnic, kafayla topu penaltı noktası gerisindeki Lutin'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, Galatasaray savunmasından sekti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Sor'un vuruşunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 4-3.

Galatasaray, mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray evinde Amedspor karşısında hata yapmadı: Batrakov yine sahnede! - 3

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER

Okan Buruk, sol bek Ismail Jakobs'u stoper, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı ise santrfor olarak oynattı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Abdülkerim ve Osimhen'in yokluğunda bu iki bölgeyi orijini farklı olan oyuncularla doldurdu. Buruk, bek Jakobs'u stopere, kanat Barış Alper'i ise en uca çekti.

Galatasaray'ın kadrosunda stoper orijinli Bitshiabu ile santrfor orijinli Deniz Gül yedek kulübesinde görev bekledi.

OSIMHEN'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosunda yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında sol dizinde esneme oluşan ve kontrollerinde serbest fragman bulunan Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce tarafından bugün artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildi.

Milli maç arası öncesindeki son maçın kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki santrforun durumu sağlık ekibi tarafından günlük değerlendirmelerle takip edilecek.

Galatasaray evinde Amedspor karşısında hata yapmadı: Batrakov yine sahnede! - 4

ZEMİN YİNE İYİ DEĞİL

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki zemin sorunu Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde de devam etti.

Yeni sezon öncesinde bakıma alınan zemin, yaşanan bozulmanın ardından bir önceki milli maç arasında tamamen yenilendi. Yaklaşık 1 ayda üstünde 4 maç yapılan zemin yeniden bozuldu.

Amed Sportif Faaliyetler maçında da zemindeki sorunlar göze çarptı.

SARA'YA PLAKET

Galatasaray'da 100 resmi maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya plaket verildi.

Sarı-kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında çıkan Sara'ya plaketini kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.

Galatasaray evinde Amedspor karşısında hata yapmadı: Batrakov yine sahnede! - 5

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI

Galatasaraylı futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ısınmaya 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla önünde Atatürk'ün resminin yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı.

Maç öncesi seremonide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü nedeniyle saygı duruşu gerçekleştirildi. Stattaki skorbord ve LED ekranlara, "Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi yansıtıldı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması dolu tribünler önünde oynandı.

Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in karşı karşıya geldiği RAMS Park'ta ev sahibi tribünler neredeyse tamamen doldu.

Konuk takım taraftarları da kendileri için ayrılan 2 bin 500 kişilik deplasman tribününde boş yer bırakmadı.

Galatasaray evinde Amedspor karşısında hata yapmadı: Batrakov yine sahnede! - 6

DIAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Amed Sportif Faaliyetler'in Senegalli santrforu Mbaye Diagne, eski takımına karşı mücadele etti.

2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, sarı-kırmızılı takımda 62 resmi maça çıkıp 26 kez gol sevinci yaşadı. Birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Diagne, RAMS Park'a bu kez rakip olarak çıktı.

Diagne, 2022'de ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük ile Galatasaray'a karşı 2 maça çıkıp 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve bu sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan Ali Turap Bülbül de yedekler arasında yer alarak eski takımına karşı şans bekledi.

Önceki Haber
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan zemin açıklaması! "Çok büyük para harcandı"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan zemin açıklaması! "Çok büyük para harcandı"
Galatasaray'da Osimhen o pozisyonda mı sakatlandı? Taraftarlardan RAMS Park zeminine sert tepki
Sonraki Haber
Galatasaray'da Osimhen o pozisyonda mı sakatlandı? Taraftarlardan RAMS Park zeminine sert tepki
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın