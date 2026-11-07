Galatasaray evinde Amedspor karşısında hata yapmadı: Batrakov yine sahnede!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Gol düellosuna sahne olan mücadelede Galatasaray, sahasında Amedspor’u 4-3 yendi ve milli araya lider girdi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.
Kazanan ekibin lider olacağı kritik mücadelede ev sahibi Galatasaray, konuk ettiği Amedspor'u 4-3 mağlup etti ve Süper Lig'de liderliğini sürdürdü.
İLK YARIDAN NOTLAR
6. dakikada Batrakov'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Leao'nun sert şutunda meşin yuvarlak az fakla üstten auta çıktı.
7. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu rakip yarı alanın ortasında Torreira kaptı ve pasını ceza sahası içine hareketlenen Leao'ya aktardı. Leao'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0
18. dakikada Dia Saba'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan son anda sağına uzanarak topu kornere çeldi.
23. dakikada Leao'nun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Lafont soluna uzanıp topu çeldi.
37. dakikada Dia Saba'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde Krasniqi topla buluştu. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
45. dakikada Yunus'un pasında sağdan topla birlikte ceza sahasına giren Batrakov dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Lafont'un eliyle müdahale ettiği top üst köşeden filelere gitti. 2-0
Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde kapattı.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
53. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu gören Saba, orta sahadan şutunu çekti. Kalesine hızlıca dönen Uğurcan, meşin yuvarlağı kurtardı.
56. dakikada Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol çaprazından çektiği şutta kaleci Lafont, meşin yuvarlağı kurtardı.
59. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sallai'nin pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Batrakov'un vuruşunda Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncusu Bates'e çarpan meşin yuvarlak, kaleciyi yanıltarak ağlarla buluştu: 3-0.
62. dakikada Amed Sportif Faaliyetler golü buldu. Saba'nın ceza yayı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'ın dokunuşuna rağmen yakın direğe çarparak ağlara gitti: 3-1.
65. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Furkan Soyalp'in sol kanattan ortasında altıpas gerisindeki Orban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağları sarstı: 3-2.
76. dakikada Batrakov'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Deniz Gül'ün kafa vuruşunda kaleci Lafont, meşin yuvarlağı kurtardı.
80. dakikada Galatasaray farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sara'nın ortasında altıpas gerisinde bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 4-2.
82. dakikada Sane'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
85. dakikada Sane'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Deniz Gül'ün kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üstten auta gitti.
90+2. dakikada Amed Sportif Faaliyetler farkı yeniden 1'e indirdi. Saba'nın yükselttiği topta ceza sahasının sağ tarafında bulunan Krasnic, kafayla topu penaltı noktası gerisindeki Lutin'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, Galatasaray savunmasından sekti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Sor'un vuruşunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 4-3.
Galatasaray, mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.