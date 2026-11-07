CANLI Zirve yarışında büyük kapışma: Galatasaray'ın konuğu Amed Sportif
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 naklen yayınlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 naklen yayınlıyor.
Haftaya 25 puanla zirvede giren Galatasaray, 23 puanlı rakibini yenerek liderliğini pekiştirmeyi ve aradaki farkı açmayı hedefliyor. Diyarbakır temsilcisi ise deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde liderliği devralacak.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Barış
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Gökhan, Raveloson, Furkan, Saba, Orban, Diagne.
İLK YARIDAN NOTLAR
6. dakikada Batrakov'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Leao'nun sert şutunda meşin yuvarlak az fakla üstten auta çıktı.
7. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu rakip yarı alanın ortasında Torreira kaptı ve pasını ceza sahası içine hareketlenen Leao'ya aktardı. Leao'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0
18. dakikada Dia Saba'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan son anda sağına uzanarak topu kornere çeldi.
23. dakikada Leao'nun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Lafont soluna uzanıp topu çeldi.
37. dakikada Dia Saba'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde Krasniqi topla buluştu. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
45. dakikada Yunus'un pasında sağdan topla birlikte ceza sahasına giren Batrakov dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Lafont'un eliyle müdahale ettiği top üst köşeden filelere gitti. 2-0
Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde kapattı.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
Detaylar birazdan...