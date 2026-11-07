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CANLI Zirve yarışında büyük kapışma: Galatasaray'ın konuğu Amed Sportif

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Zirve yarışında büyük kapışma: Galatasaray'ın konuğu Amed Sportif

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 naklen yayınlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, sahasında ikinci sıradaki Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 naklen yayınlıyor.

Haftaya 25 puanla zirvede giren Galatasaray, 23 puanlı rakibini yenerek liderliğini pekiştirmeyi ve aradaki farkı açmayı hedefliyor. Diyarbakır temsilcisi ise deplasmandan galibiyetle ayrılması halinde liderliği devralacak.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI Zirve yarışında büyük kapışma: Galatasaray'ın konuğu Amed Sportif - 1

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Barış

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Gökhan, Raveloson, Furkan, Saba, Orban, Diagne.

CANLI Zirve yarışında büyük kapışma: Galatasaray'ın konuğu Amed Sportif - 2

İLK YARIDAN NOTLAR

6. dakikada Batrakov'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Leao'nun sert şutunda meşin yuvarlak az fakla üstten auta çıktı.

7. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu rakip yarı alanın ortasında Torreira kaptı ve pasını ceza sahası içine hareketlenen Leao'ya aktardı. Leao'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-0

18. dakikada Dia Saba'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan son anda sağına uzanarak topu kornere çeldi.

23. dakikada Leao'nun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Lafont soluna uzanıp topu çeldi.

37. dakikada Dia Saba'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde Krasniqi topla buluştu. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Yunus'un pasında sağdan topla birlikte ceza sahasına giren Batrakov dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Lafont'un eliyle müdahale ettiği top üst köşeden filelere gitti. 2-0

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

Detaylar birazdan...

CANLI Zirve yarışında büyük kapışma: Galatasaray'ın konuğu Amed Sportif - 3

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER

Okan Buruk, sol bek Ismail Jakobs'u stoper, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı ise santrfor olarak oynattı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Abdülkerim ve Osimhen'in yokluğunda bu iki bölgeyi orijini farklı olan oyuncularla doldurdu. Buruk, bek Jakobs'u stopere, kanat Barış Alper'i ise en uca çekti.

Galatasaray'ın kadrosunda stoper orijinli Bitshiabu ile santrfor orijinli Deniz Gül yedek kulübesinde görev bekledi.

OSIMHEN'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosunda yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında sol dizinde esneme oluşan ve kontrollerinde serbest fragman bulunan Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce tarafından bugün artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildi.

Milli maç arası öncesindeki son maçın kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki santrforun durumu sağlık ekibi tarafından günlük değerlendirmelerle takip edilecek.

CANLI Zirve yarışında büyük kapışma: Galatasaray'ın konuğu Amed Sportif - 4

ZEMİN YİNE İYİ DEĞİL

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki zemin sorunu Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde de devam etti.

Yeni sezon öncesinde bakıma alınan zemin, yaşanan bozulmanın ardından bir önceki milli maç arasında tamamen yenilendi. Yaklaşık 1 ayda üstünde 4 maç yapılan zemin yeniden bozuldu.

Amed Sportif Faaliyetler maçında da zemindeki sorunlar göze çarptı.

SARA'YA PLAKET

Galatasaray'da 100 resmi maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'ya plaket verildi.

Sarı-kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında çıkan Sara'ya plaketini kulüp başkanı Dursun Özbek takdim etti.

CANLI Zirve yarışında büyük kapışma: Galatasaray'ın konuğu Amed Sportif - 5

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI

Galatasaraylı futbolcular, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ısınmaya 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla önünde Atatürk'ün resminin yer aldığı siyah tişörtlerle çıktı.

Maç öncesi seremonide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü nedeniyle saygı duruşu gerçekleştirildi. Stattaki skorbord ve LED ekranlara, "Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi yansıtıldı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması dolu tribünler önünde oynandı.

Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in karşı karşıya geldiği RAMS Park'ta ev sahibi tribünler neredeyse tamamen doldu.

Konuk takım taraftarları da kendileri için ayrılan 2 bin 500 kişilik deplasman tribününde boş yer bırakmadı.

CANLI Zirve yarışında büyük kapışma: Galatasaray'ın konuğu Amed Sportif - 6

DIAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Amed Sportif Faaliyetler'in Senegalli santrforu Mbaye Diagne, eski takımına karşı mücadele etti.

2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, sarı-kırmızılı takımda 62 resmi maça çıkıp 26 kez gol sevinci yaşadı. Birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Diagne, RAMS Park'a bu kez rakip olarak çıktı.

Diagne, 2022'de ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük ile Galatasaray'a karşı 2 maça çıkıp 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve bu sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan Ali Turap Bülbül de yedekler arasında yer alarak eski takımına karşı şans bekledi.

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