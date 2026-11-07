Milli maç arası öncesindeki son maçın kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki santrforun durumu sağlık ekibi tarafından günlük değerlendirmelerle takip edilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart müsabakasında sol dizinde esneme oluşan ve kontrollerinde serbest fragman bulunan Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce tarafından bugün artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Abdülkerim ve Osimhen'in yokluğunda bu iki bölgeyi orijini farklı olan oyuncularla doldurdu. Buruk, bek Jakobs'u stopere, kanat Barış Alper'i ise en uca çekti.

Okan Buruk, sol bek Ismail Jakobs'u stoper, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı ise santrfor olarak oynattı.

Yeni sezon öncesinde bakıma alınan zemin, yaşanan bozulmanın ardından bir önceki milli maç arasında tamamen yenilendi. Yaklaşık 1 ayda üstünde 4 maç yapılan zemin yeniden bozuldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki zemin sorunu Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde de devam etti.

Konuk takım taraftarları da kendileri için ayrılan 2 bin 500 kişilik deplasman tribününde boş yer bırakmadı.

Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in karşı karşıya geldiği RAMS Park'ta ev sahibi tribünler neredeyse tamamen doldu.

Maç öncesi seremonide Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü nedeniyle saygı duruşu gerçekleştirildi. Stattaki skorbord ve LED ekranlara, "Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadesi yansıtıldı.

DIAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten Amed Sportif Faaliyetler'in Senegalli santrforu Mbaye Diagne, eski takımına karşı mücadele etti.

2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, sarı-kırmızılı takımda 62 resmi maça çıkıp 26 kez gol sevinci yaşadı. Birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Diagne, RAMS Park'a bu kez rakip olarak çıktı.

Diagne, 2022'de ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük ile Galatasaray'a karşı 2 maça çıkıp 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve bu sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'e transfer olan Ali Turap Bülbül de yedekler arasında yer alarak eski takımına karşı şans bekledi.