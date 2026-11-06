Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Amedspor maçında yok
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Galatasaray, Victor Osimhen'in dizinden operasyon geçireceğini ve bu nedenle Amedspor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sakatlanan Victor Osimhen'in sol dizindeki serbest fragman nedeniyle yarın artroskopik cerrahi operasyon geçireceğini ve yıldız oyuncunun Amed S.K. maçı kadrosundan çıkarıldığını resmi olarak açıkladı.
Son oynanan Stuttgart maçında sol dizinde esneme meydana gelen 27 yaşındaki forvetin çekilen MR tetkiklerinde dizinde serbest fragman tespit edildi. Kulüp doktoru Yener İnce tarafından yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde artroskopik diz cerrahisi geçir çekecek olan Osimhen, yarın oynanacak Amed S.K. maçı kadrosundan çıkartıldı.
Yıldız golcünün sahalara ne zaman döneceğinin operasyonun ardından netleşmesi bekleniyor.