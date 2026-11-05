Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi gelirleri belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın garantilediği gelirler gündeme geldi. Paylaşılan güncel hesaplamaya göre sarı-lacivertliler 35 milyon, sarı-kırmızılılar ise 34,5 milyon euroyu garantiledi. İki temsilcimizin toplam geliri 69,5 milyon euroya ulaşırken Fenerbahçe, Galatasaray'ın 500 bin euro önünde yer aldı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
İlk üç karşılaşmasında iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, Liverpool galibiyetiyle lig aşamasındaki puanını 5'e yükseltti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek organizasyondaki ikinci galibiyetini elde etti.
Lille karşısında da kazanan sarı-kırmızılılar, lig aşamasındaki puanını 6'ya yükseltti.
İKİ TEMSİLCİMİZİN TOPLAM GELİRİ 69,5 MİLYON EURO
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'da elde ettikleri sonuçlarla sportif başarılarının yanı sıra gelirlerini de artırmayı sürdürüyor.
Organizasyonda dördüncü haftanın geride kalmasının ardından iki temsilcimizin garantilediği gelirler yeniden gündeme geldi.
Güncel hesaplamaya göre Fenerbahçe 35 milyon, Galatasaray ise 34,5 milyon euroyu garantiledi.