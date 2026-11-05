Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi gelirleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın garantilediği gelirler gündeme geldi. Paylaşılan güncel hesaplamaya göre sarı-lacivertliler 35 milyon, sarı-kırmızılılar ise 34,5 milyon euroyu garantiledi. İki temsilcimizin toplam geliri 69,5 milyon euroya ulaşırken Fenerbahçe, Galatasaray'ın 500 bin euro önünde yer aldı.