Galatasaray evinde Stuttgart'ı Batrakov ile dize getirdi!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetti. Kıran kırana geçen mücadelede temsilcimiz Galatasaray, 2-0'lık skorla Alman temsilcisi Stuttgart'ı mağlup etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk etti. RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başladı. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetti.
Galatasaray ile Stuttgart'ın kozlarını paylaştığı karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlandı.
Mücadelede temsilcimiz Galatasaray, Rus yıldız Aleksey Batrakov'un 2 golüyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)
8. dakikada Führich'in pasında sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Leweling'in vuruşunda meşin yuvarlak, önce uzak sonra yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
12. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sallai, arka direğe ortaladı. Stuttgart savunmasının müdahalesiyle dönen topu önünde bulan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un müdahalesine rağmen üst direğe çarpıp fileleri sarstı: 1-0.
⚽🎯 Aleksey Batrakov harika vurdu, yine attı golünü! Temsilcimiz Galatasaray, 1-0 önde! l #UCL https://t.co/Lci98RrUoY— TRT Spor (@trtspor) November 3, 2026
15. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in pasında savunma arkasına sarkan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un ayaklarının arasından ağlarla buluştu: 2-0
🥅⚽ Rams Park'ta Batrakov şov var Batrakov! 🎯 Davinson'un nefis pasında Batrakov farkı 2'ye çıkardı! https://t.co/DYRk7D4wkA— TRT Spor (@trtspor) November 3, 2026
20. dakikada Führich'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Leweling'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batrakov'un vuruşunda kaleci Bredlow, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
42. dakikada Deniz Undav'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Führich'in vuruşunda meşin yuvarlak, Galatasaray savunmasına çarptıktan sonra uzak direğin dibinden kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
56. dakikada Barış Alper'in pasında Osimhen'in ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bredlow'da kaldı.
63. dakikada Deniz Undav'ın ceza yayı solundan sağ ayağıyla çekti şutta kaleci Uğurcan, sağına gelen meşin yuvarlağı çeldi.
65. dakikada savunma arakasına atılan yerden pasa hareketlenen Führich'in sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunda kaleci Uğurcan'ın çeldiği topu Torreira kornere gönderdi.
75. dakikada savunma arkasına koşu yapan Deniz Undav'ın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında sol tarafta topla buluşan Füfrich'in çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden ağlara gitti.
76. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası İngiliz hakem Chris Kavanagh, ilk pozisyonda Deniz Undav'ın ofsayt pozisyonunda olması sebebiyle golü iptal etti.
86. dakikada Deniz Undav'ın pasında topla buluşan Pejcinovic'in ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.