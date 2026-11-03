DERBİ'NİN 11'İ MAÇA BAŞLADI

Teknik direktör Okan Buruk, zorluk derecesi yüksek müsabakaya 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini koruyarak takımını çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk eden ve üstün bir oyunla 3 puanı hanesine yazdıran Okan Buruk, 10. haftadaki Konyaspor maçında cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra çok maç yükü binen Barış Alper Yılmaz ve Jakobs gibi oyuncuları dinlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, yaklaşık bir hafta aranın ardından Stuttgart ile yapılan kritik müsabakada derbi 11'ini sahaya sürdü.