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Galatasaray evinde Stuttgart'ı Batrakov ile dize getirdi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray evinde Stuttgart'ı Batrakov ile dize getirdi!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetti. Kıran kırana geçen mücadelede temsilcimiz Galatasaray, 2-0'lık skorla Alman temsilcisi Stuttgart'ı mağlup etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk etti. RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başladı. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetti.

Galatasaray ile Stuttgart'ın kozlarını paylaştığı karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlandı.

Mücadelede temsilcimiz Galatasaray, Rus yıldız Aleksey Batrakov'un 2 golüyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Galatasaray evinde Stuttgart'ı Batrakov ile dize getirdi! - 1

MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)

8. dakikada Führich'in pasında sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Leweling'in vuruşunda meşin yuvarlak, önce uzak sonra yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

12. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sallai, arka direğe ortaladı. Stuttgart savunmasının müdahalesiyle dönen topu önünde bulan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un müdahalesine rağmen üst direğe çarpıp fileleri sarstı: 1-0.

15. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in pasında savunma arkasına sarkan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un ayaklarının arasından ağlarla buluştu: 2-0

20. dakikada Führich'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Leweling'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batrakov'un vuruşunda kaleci Bredlow, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada Deniz Undav'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Führich'in vuruşunda meşin yuvarlak, Galatasaray savunmasına çarptıktan sonra uzak direğin dibinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray evinde Stuttgart'ı Batrakov ile dize getirdi! - 2

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

56. dakikada Barış Alper'in pasında Osimhen'in ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bredlow'da kaldı.

63. dakikada Deniz Undav'ın ceza yayı solundan sağ ayağıyla çekti şutta kaleci Uğurcan, sağına gelen meşin yuvarlağı çeldi.

65. dakikada savunma arakasına atılan yerden pasa hareketlenen Führich'in sol çaprazdan uzak köşeye vuruşunda kaleci Uğurcan'ın çeldiği topu Torreira kornere gönderdi.

75. dakikada savunma arkasına koşu yapan Deniz Undav'ın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında sol tarafta topla buluşan Füfrich'in çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden ağlara gitti.

76. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası İngiliz hakem Chris Kavanagh, ilk pozisyonda Deniz Undav'ın ofsayt pozisyonunda olması sebebiyle golü iptal etti.

86. dakikada Deniz Undav'ın pasında topla buluşan Pejcinovic'in ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

Galatasaray evinde Stuttgart'ı Batrakov ile dize getirdi! - 3

DERBİ'NİN 11'İ MAÇA BAŞLADI

Teknik direktör Okan Buruk, zorluk derecesi yüksek müsabakaya 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini koruyarak takımını çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk eden ve üstün bir oyunla 3 puanı hanesine yazdıran Okan Buruk, 10. haftadaki Konyaspor maçında cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra çok maç yükü binen Barış Alper Yılmaz ve Jakobs gibi oyuncuları dinlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, yaklaşık bir hafta aranın ardından Stuttgart ile yapılan kritik müsabakada derbi 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray evinde Stuttgart'ı Batrakov ile dize getirdi! - 4

UEFA GENÇLİK LİGİ'NDE BERABERLİK

Galatasaray ile Stuttgart 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi müsabakası, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takımın gollerini 23. dakikada Berat Luş ve 73. dakikada Arda Tagay kaydetti. Alman ekibinde ise 49. dakikada Enis Redzepi ve 87. dakikada Brayann Kenmoe ağları sarstı.

MAÇ ÖNCESİ SAYGI DURUŞU

İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta kaleciyle çarpıştığı pozisyonda kalbi duran ve hayatını kaybeden Tenerife'nin futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için müsabaka öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu sırasında LED panolar yas nedeniyle söndürüldü ve skorboardda 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun fotoğrafı gösterildi.

Galatasaray evinde Stuttgart'ı Batrakov ile dize getirdi! - 5

ALMANYA ŞANSSIZLIĞI KIRILDI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Almanya takımlarına karşı sahasında 9 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

UEFA organizasyonlarında Almanya temsilcilerine karşı son galibiyetini 4 Kasım 1992 tarihinde Eintracht Frankfurt'a karşı 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, konuk ettiği bir Alman takımını 26 yıl sonra ilk kez puansız uğurladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcilerine karşı 7 maçlık kazanamama serisini Stuttgart maçıyla sonlandırdı.

Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Alman takımlarıyla yaptığı son 4 maçtan mağlup ayrılan Galatasaray, Stuttgart'ı yenerek kötü serisini de bitirdi.

Galatasaray evinde Stuttgart'ı Batrakov ile dize getirdi! - 6

TÜRK TAKIMLARI STUTTGART'A ÜSTÜN

Stuttgart, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla yaptığı 2. maçı da kaybetti.

Tarihinde ilk kez bir Türk takımıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olarak karşılaşan Alman ekibi, söz konusu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı

Türk takımıyla ikinci kez Galatasaray'a rakip olarak karşılaşan Stuttgart, yine evine eli boş döndü.

SON 43 MAÇTA DA GOL VAR

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 43 müsabakada en az 1 gol atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.

Galatasaray'ın ardından çıktığı 43 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu maçların 17'sini kazanırken, 17'sinden mağlup ayrıldı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 157 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

"Cimbom" gol sesinin duyulduğu 43 maçlık süreçte 76. kez fileleri sarsarken, kalesindeki 81 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 7. mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 6 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray evinde Stuttgart'ı Batrakov ile dize getirdi! - 7

CİMBOM'UN AVRUPA KARNESİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 iç saha maçının 9'unda mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 5. kez kazandı. Söz konusu süreçte 4 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, konuk takımlar 3 karşılaşmadan kazanarak ayrıldı.

Söz konusu maçlarda 21 kez ağları sarsan Galatasaray, 18 kez de kalesinde gol gördü.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 13 maçta 7 galibiyet yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı iç saha mücadelelerinde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

"Cimbom" bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile İspanya devi Barcelona'ya yenildi.

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