"ÜZÜNTÜMÜZÜ HİÇBİR ŞEY AZALTAMAZ"

Tenerife Kulübü yaptığı açıklamada, "Kalplerimiz paramparça, boğazımızda bir yumrukla ve bunun gerçek olduğuna inanamayarak, Tenerife Kulübü adına, Jesus de Miguel Alameda'nın 3 Kasım 2026 Salı günü sabah 08.00'de trajik bir şekilde vefat ettiğini duyuruyoruz. Teselli edecek hiçbir söz yok. Bu derin üzüntüyü hiçbir şey azaltamaz. Yıkılmış ailesinin, sevdiklerinin ve bu acımasız kaybın yasını tutan tüm Tenerife halkının yanındayız." ifadeleri kullanıldı.