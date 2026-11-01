Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana! Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 5 maçın tamamını kazanırken Galatasaray Daikin, 6. karşılaşmasında 4. yenilgisini yaşadı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftası, Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana arasındaki derbiye sahne oldu.
Deplasmanda mücadele eden Fenerbahçe Medicana, rakibini 3-0 mağlup ederek ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.
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