Galatasaray'da hedef galibiyet! Stuttgart maçı öncesi muhtemel 11'ler
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Galatasaray'da Stuttgart maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek. RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
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Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen.
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Stuttgart: Seimen, Mittelstadt, Hendriks, Chabot, Assignon, Atakan Karazor, Prömel, Führich, El Khannouss, Leweling, Deniz Undav.
ASLAN CİMBOM ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 ve İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada ise Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi. Ligdeki ilk iki maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 ve Slovakya takımı Slovan Bratislava'yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
GALATASARAY TAM KADRO
Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak.
Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.
TÜM KULVARLARDA 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI
Galatasaray, tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Son mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı karşılaşmalarda sırasıyla Gençlerbirliği'ni 1-0, Lille'i 4-2, Fenerbahçe'yi 2-1 ve TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yendi.
OSIMHEN TAKIMI SIRTLIYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.
Sezon başından beri Trendyol Süper Lig'de 8 ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maça çıkan Osimhen, toplamda 10 müsabakada görev aldı. Nijeryalı yıldız, bu karşılaşmalarda 9'u lig ve 1'i Avrupa'da olmak üzere toplamda 10 gol kaydetti.
Osimhen, 10 resmi müsabakada 10 kez fileleri havalandırarak maç başına 1 gol atma başarısı gösterdi.