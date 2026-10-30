Galatasaray, Konyaspor'u 4-0 mağlup etti! Liderden farklı galibiyet
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Son 3 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Konya'da da kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefledi. Konuk ekip Galatasaray, Konyaspor karşısında zorlanmadı ve maçı 4-0 kazandı.
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı mücadele saat 20.00'de başladı.
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlandı. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalarken VAR görevini Avusturyalı Alan Kijas üstlendi.
Konya'daki mücadelede Galatasaray, yıldız oyuncularından bulduğu gollerle deplasmanda 4-0 kazandı.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
2. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Batrakov'un şutu üstten auta gitti.
6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasında kaleci Bahadır ile karşı karşıya kalan Leao'nun şutunda Bahadır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
12. dakikada ceza sahası dışı solundan Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Osimhen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
28. dakikada Sara'nın yerden kullandığı kornerde topu alan Batrakov'un pasında Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 0-2
29. dakikada sol kanatta topla buluşan Dompe'nin ortasında topa yükselen Toth'un vuruşu Eren Elmalı'ya çarparak kaleye gitti. Kaleci Uğurcan topa çizgide müdahale ederek gole izin vermedi.
38. dakikada sol kanatta topla ceza sahasına giren Dompe'nin ortasında topa yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
45+4. dakikada Leao'nun ara pasında topu alan Osimhen'in şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.
(İKİNCİ YARI)
49. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sara'nın pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Batrakov'un ceza sahası içerisinden şutunda, meşin yuvaryak ağlara gitti: 0-3
55. dakikada konuk ekip 4. golü buldu. 52. dakikada Baniya'nın müdahalesiyle Leao'nun ceza sahasında yerde kalınca hakem Cihan Aydın, VAR monitöründen pozisyonu inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Leao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4
73. dakikada Mustafa Muhammed'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.