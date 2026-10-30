Galatasaray, Konyaspor'u 4-0 mağlup etti! Liderden farklı galibiyet

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, Konyaspor müsabakasında 11'de başladı. Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda stoperde Davinson Sanchez'in yanında Singo'ya görev verdi. Uzun bir sakatlık dönemi geçiren ve Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönen 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

SINGO BU SEZON İLK KEZ 11'DE

SARA, 100. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Konyaspor karşısında 11'de oynarken, sarı-kırmızılılarla 100. resmi maçına çıktı. Sara, bu maç öncesinde Süper Lig'de 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerde 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da da 2 olmak üzere görev aldığı 99 müsabakada 10 gol kaydetmişti.