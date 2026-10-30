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Galatasaray'a derbideki 3 yıldızlı Fenerbahçe logosu pahalıya patladı: PFDK'dan 280 bin TL ceza

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'a derbideki 3 yıldızlı Fenerbahçe logosu pahalıya patladı: PFDK'dan 280 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a Fenerbahçe derbisinde skorbordda kullandığı rakip takım logosu nedeniyle 280 bin TL para cezası verdi. Kurul, sarı-lacivertli ekibin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tescil edilmemiş üç yıldızlı logosunun kullanılmasını talimatlara aykırı buldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada skorbordda kullanılan üç yıldızlı Fenerbahçe logosu, PFDK'nın gündemine geldi.

Kurul, misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosuna yer verilmesini disiplin ihlali olarak değerlendirdi. Bu gerekçeyle Galatasaray'a, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46/1. maddesi uyarınca 280 bin TL para cezası uygulanmasına karar verildi.

GALATASARAY'A TOPLAM 2 MİLYON 120 BİN TL CEZA

PFDK'nın açıkladığı diğer kararlarla birlikte Galatasaray'a verilen toplam para cezasının 2 milyon 120 bin TL olduğu bildirildi.

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