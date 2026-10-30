Trendyol Süper Lig'de 10. hafta itibarıyla ortaya çıkan istatistikler, Galatasaray'ın hücum performansını gözler önüne serdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki puan tablosunun yanı sıra birçok hücum verisinde de ilk sırada yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, yıldızların ayaklarından gelen gollerle mücadeleyi 4-0 kazandı ve lider pozisyonunu sürdürdü.

Konysapor karşısında Galatasaray (AA)

GALATASARAY HÜCUM İSTATİSTİKLERİNDE ZİRVEDE

Sarı-kırmızılılar, rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım olarak dikkat çekti. Galatasaray'ın hücum bölgesindeki etkinliği, oluşturduğu gol fırsatlarına da yansıdı.

En fazla net gol pozisyonuna giren takım olan Galatasaray, aynı zamanda ligin en yüksek gol beklentisi verisine ulaşan ekibi olarak öne çıktı.