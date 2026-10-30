Süper Lig'in istatistikleri dikkat çekti! Galatasaray ve Osimhen zirvede
Galatasaray, 10. haftanın açılış maçında deplasmanda Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Bu skorun ardından Trendyol Süper Lig'in 10. haftası itibarıyla öne çıkan istatistiklerde Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, rakip ceza sahasında topla buluşma, net gol pozisyonu ve gol beklentisi kategorilerinde zirvede yer alırken Victor Osimhen de gol krallığında ilk sıraya yerleşti. Galatasaray, lig liderliğini de sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, yıldızların ayaklarından gelen gollerle mücadeleyi 4-0 kazandı ve lider pozisyonunu sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta itibarıyla ortaya çıkan istatistikler, Galatasaray'ın hücum performansını gözler önüne serdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki puan tablosunun yanı sıra birçok hücum verisinde de ilk sırada yer aldı.
GALATASARAY HÜCUM İSTATİSTİKLERİNDE ZİRVEDE
Sarı-kırmızılılar, rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım olarak dikkat çekti. Galatasaray'ın hücum bölgesindeki etkinliği, oluşturduğu gol fırsatlarına da yansıdı.
En fazla net gol pozisyonuna giren takım olan Galatasaray, aynı zamanda ligin en yüksek gol beklentisi verisine ulaşan ekibi olarak öne çıktı.
GOL KRALLIĞINDA VICTOR OSIMHEN İLK SIRADA
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de bireysel performansıyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı futbolcu, 10. hafta itibarıyla gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.
Osimhen'in gol yollarındaki performansı, Galatasaray'ın hücum istatistiklerinde öne çıkmasında önemli rol oynadı.
GALATASARAY HEM SAHADA HEM İSTATİSTİKLERDE LİDER
Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, hücum istatistiklerindeki üstünlüğüyle de dikkat çekti.
Sarı-kırmızılı ekip, rakip ceza sahasında topla buluşma, net gol pozisyonu ve gol beklentisi kategorilerinde ilk sırada yer alırken gol krallığında da Victor Osimhen ile zirveyi temsil etti.