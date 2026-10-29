Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi öncesinde yeni bir isim gündeme geldi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Said El Mala'yı yakından takip ettiği iddia edildi.

Köln formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncunun, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde öne çıkan isimlerden biri olduğu belirtildi.

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, sol kanat bölgesine takviye yapmak amacıyla 20 yaşındaki Alman futbolcu Said El Mala'yı transfer seçenekleri arasına aldı.

Köln formasıyla Said El Mala (A Haber Foto Arşiv)

8 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Bundesliga'da Köln forması giyen Said El Mala, bu sezon ortaya koyduğu hücum performansıyla dikkat çekti.

20 yaşındaki futbolcu, görev aldığı 8 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydederek toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Said El Mala'nın Köln ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

Genç futbolcunun piyasa değerinin 50 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken uzun süreli sözleşmesi, olası transfer görüşmelerinde önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.