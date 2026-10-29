Galatasaray'da 50 milyon euroluk transfer sürprizi! Okan Buruk'un ekibine Alman yıldız adayı
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarına hız verdi. Sol kanat bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların, Bundesliga ekibi Köln'de forma giyen 20 yaşındaki Said El Mala'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Bu sezon 8 maçta 4 gol ve 1 asist üreten genç futbolcunun piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu belirtildi.
Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi öncesinde yeni bir isim gündeme geldi. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Said El Mala'yı yakından takip ettiği iddia edildi.
GALATASARAY'DAN SAID EL MALA HAMLESİ
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray yönetimi, sol kanat bölgesine takviye yapmak amacıyla 20 yaşındaki Alman futbolcu Said El Mala'yı transfer seçenekleri arasına aldı.
Köln formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncunun, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde öne çıkan isimlerden biri olduğu belirtildi.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLMESİ BEKLENİYOR
Galatasaray yönetiminin Said El Mala'nın durumunu yakından izlediği ve önümüzdeki günlerde futbolcunun menajeriyle iletişime geçmeyi planladığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılıların, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için genç kanat oyuncusunun transfer şartlarını değerlendireceği ifade edildi.
8 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Bundesliga'da Köln forması giyen Said El Mala, bu sezon ortaya koyduğu hücum performansıyla dikkat çekti.
20 yaşındaki futbolcu, görev aldığı 8 karşılaşmada 4 gol ve 1 asist kaydederek toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.
PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Said El Mala'nın Köln ile sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.
Genç futbolcunun piyasa değerinin 50 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken uzun süreli sözleşmesi, olası transfer görüşmelerinde önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.