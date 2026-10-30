Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig’de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin faturasını kesti. Kurul; Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı’ya 2, Fenerbahçeli Archibald Norman Brown’a ise 3 maç men cezası verdi. İki kulübe toplamda 3,5 milyon TL'yi aşan para cezası kesilirken, çok sayıda tribün bloğuna da elektronik kart bloke yaptırımı uygulandı.

Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu kapsamında 26 Ekim 2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK kararları açıklandı. Kurulun gerçekleştirdiği 18 sayılı toplantıdan adeta ceza yağdı. Saha olayları, çirkin tezahürat, kavga ve talimatlara aykırılıklar nedeniyle her iki kulübe ve mensuplarına ağır yaptırımlar uygulandı.

DERBİ KAVGASINA MEN CEZASI! Derbi müsabakasında yaşanan kavga olayları nedeniyle iki takımın futbolcusuna men cezası çıktı: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): Rakibiyle girdiği kavga eylemi nedeniyle haksız tahrik hükümleri de uygulanarak 2 resmi müsabakadan men ve 67 bin TL para cezası aldı. Archibald Norman Brown (Fenerbahçe): Aynı kavgaya karışması nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca Galatasaray antrenörü Serhat Doğan, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 21 gün hak mahrumiyeti ve akredite olmadığı alanda bulunmaktan 50 bin TL para cezası aldı. Fenerbahçe görevlisi Ahmet Aytar'a da akreditasyon talimatına aykırılıktan 50 bin TL ceza kesildi.

GALATASARAY'A PARA CEZASI Galatasaray Kulübü, derbi nedeniyle toplamda 2 milyon 120 bin TL para cezasına çarptırıldı. Sarı-kırmızılılara verilen cezalardaki ilginç gerekçeler dikkat çekti: Saha Olayları: 560 bin TL Çirkin ve Kötü Tezahürat: 500 bin TL ve tribün bloke cezası Kırmızı Kart Gören Oyuncunun Açıklaması: İhraç edilen futbolcunun karma alanda (mixed zone) konuşması sebebiyle 280 bin TL Galatasaray'da Bloke Edilen Tribünler:

Çirkin tezahürat gerekçesiyle Kuzey (105-108, 204-207, 406-409), Doğu (102, 111-113), Güney (119, 120, 422-424), Batı (102) ve VIP 100 bloklarındaki taraftarların Passolig kartları bir sonraki iç saha maçı için bloke edildi.