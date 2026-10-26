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Galatasaray'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası olay paylaşımlar!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası olay paylaşımlar!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara derbi galibiyetini getiren golleri 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 62. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Galatasaray, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı dev mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Galatasaray cephesinden Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşımlar peş peşe geldi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Türk futbolunun iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan derbide sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Saat 21.30'da başlayan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği mücadelede Galatasaray'ın iki golünü de Victor Osimhen kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise İrfan Can Kahveci'den geldi.

Mücadelenin ardından Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferiyle alakalı paylaşımlar geldi.

İşte mücadelenin ardından yapılan paylaşımlar...

Mücadelenin ardından Okan Buruk'un ön planda olduğu bir paylaşım da geldi.

Derbi zaferi sonrası İsmail Kartal'a da göndermeli paylaşım yapıldı.

Galatasaray'ın son paylaşımında ise Fenerbahçe'nin oyuncusu Kerem Aktürkoğlu hakkında bir göndermede bulunuldu.

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