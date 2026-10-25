Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi için zafer planı! Okan Buruk ilk 30 dakikaya odaklandı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un derbi planı netleşmeye başladı. Lille deplasmanındaki 4-2'lik galibiyetin ardından oyuncularına derbiye odaklanmaları yönünde mesaj verdiği belirtilen Buruk'un, karşılaşmanın ilk 30 dakikasında yoğun ön alan baskısıyla gol bulmayı hedeflediği öne sürüldü.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek Avrupa'da önemli bir galibiyet elde etti.
Basına yansıyan haberlere göre teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından oyuncularına teşekkür ederek Fenerbahçe derbisine odaklanmaları gerektiğini vurguladı.
Sarı-kırmızılı teknik adamın, Lille karşısında alınan galibiyetin ardından ligde oynanacak derbinin önemine dikkat çektiği belirtildi.
GALATASARAY'IN DERBİ PLANI ORTAYA ÇIKTI
Fanatik'in haberine göre Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında Lille deplasmanında uygulanan yoğun ön alan baskısına benzer bir oyun anlayışıyla sahaya çıkmayı planlıyor.
Galatasaray'ın maçın başlangıcından itibaren rakip savunmayı baskı altına alarak topu rakip yarı sahada kazanmayı hedeflediği aktarıldı.
Teknik heyetin, kazanılan topların ardından hızlı hücumlarla gol pozisyonları oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.
Buruk oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "İyi bir seri yakalamak üzereyiz. Artık tam takımız ve oyun içindeki alternatiflerimiz çoğalıyor. Derbiyi de kazanırsak bu rakiplerimiz için iyi bir gözdağı olabilir. Puan kaybedersek rakibimizi ümitlendiririz. Ama kazanırsak, onlara ciddi bir darbe vurmuş olacağız. Konsantre olup yardımlaşırsak, sabırlı oynarsak bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı."
HEDEF İLK 30 DAKİKADA GOL BULMAK
Okan Buruk'un derbi planındaki önemli ayrıntılardan birinin karşılaşmanın ilk 30 dakikası olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, taraftar desteğini de arkasına alarak mücadeleye yüksek tempoyla başlamayı hedeflediği kaydedildi.
Galatasaray'ın erken gol bularak hem skor avantajını ele geçirmek hem de Fenerbahçe'nin oyun kurmasını zorlaştırmak istediği öne sürüldü.
DERBİ ÖNCESİ GALATASARAY LİDER
Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 19 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine lider olarak çıkmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, 16 puanı bulunan ezeli rakibinin 3 puan önünde yer alıyor.
Galatasaray, sahasında kazanarak zirvedeki avantajını artırmayı hedeflerken Fenerbahçe de puan farkını kapatmak için mücadele edecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak.