Okan Buruk (AA)

GALATASARAY'IN DERBİ PLANI ORTAYA ÇIKTI

Fanatik'in haberine göre Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında Lille deplasmanında uygulanan yoğun ön alan baskısına benzer bir oyun anlayışıyla sahaya çıkmayı planlıyor.

Galatasaray'ın maçın başlangıcından itibaren rakip savunmayı baskı altına alarak topu rakip yarı sahada kazanmayı hedeflediği aktarıldı.

Teknik heyetin, kazanılan topların ardından hızlı hücumlarla gol pozisyonları oluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

Buruk oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "İyi bir seri yakalamak üzereyiz. Artık tam takımız ve oyun içindeki alternatiflerimiz çoğalıyor. Derbiyi de kazanırsak bu rakiplerimiz için iyi bir gözdağı olabilir. Puan kaybedersek rakibimizi ümitlendiririz. Ama kazanırsak, onlara ciddi bir darbe vurmuş olacağız. Konsantre olup yardımlaşırsak, sabırlı oynarsak bunu başarabiliriz" ifadelerini kullandı."