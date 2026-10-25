Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da gözler Rafael Leao'nun sağlık durumuna çevrildi. Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçında forma giyemeyen Portekizli futbolcunun, derbi öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile görüştüğü belirtildi.

Rafael Leao (AA)

RAFAEL LEAO KARARINI OKAN BURUK'A BİLDİRDİ

Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde forma giymek istediğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan 27 yaşındaki oyuncunun son antrenmanda düz koşu yaptığı aktarıldı.

Derbi öncesi Leao'nun "Fenerbahçe maçının bizim için önemini biliyorum. Sahada olmak adına her şeyimi vereceğim. Elimden geleni yapacağım" dediği öğrenildi.

Okan Buruk'un ise "Bizim için değerin tartışılmaz. Kendini iyi hissedersen oynayabilirsin" yanıtı verdiği öğrenildi.