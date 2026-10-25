Tarihin en iyi 10 hakemi açıklandı! Listede Türk sürprizi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), futbol tarihinin en iyi 10 hakemini sıraladı. Dünya futboluna damga vuran hakemlerin yer aldığı listede, Süper Lig'in eski hakemlerinden birinin sıralaması dikkat çekti. İşte futbol tarihinin en iyi 10 hakemi...