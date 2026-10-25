Tarihin en iyi 10 hakemi açıklandı! Listede Türk sürprizi
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), futbol tarihinin en iyi 10 hakemini sıraladı. Dünya futboluna damga vuran hakemlerin yer aldığı listede, Süper Lig'in eski hakemlerinden birinin sıralaması dikkat çekti. İşte futbol tarihinin en iyi 10 hakemi...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından hazırlanan hakem sıralaması, futbol dünyasında yeniden gündeme geldi.
Dünyanın önde gelen hakemlerinin yer aldığı listede Türk futbolunun uluslararası alandaki önemli temsilcilerinden Cüneyt Çakır da kendisine yer buldu.
İşte tarihin en iyi 10 hakemi...
- 1. Pierluigi Collina
- 2. Markus Merk
- 3. Felix Brych
- 4. Kim Milton Nielsen
- 5. Howard Webb
- 6. Björn Kuipers
- 7. Peter Mikkelsen
- 8. Cüneyt Çakır
- 9. Oscar Ruiz
- 10. Nicola Rizzoli