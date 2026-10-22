Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında attığı gol sayısını 14'e yükselterek kulüp tarihine geçti. Golcü futbolcu, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu olmayı başardı.

Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında tarihi bir başarıya imza attı. Nijeryalı golcü, Avrupa arenasındaki gol sayısını 14'e çıkararak kulüp tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu oldu.

OSIMHEN'DEN GALATASARAY TARİHİNE GEÇEN REKOR

Sarı-kırmızılı takımın hücum hattındaki önemli isimlerinden Victor Osimhen, Avrupa kupalarında gösterdiği performansla adını kulüp tarihine yazdırdı.

Sabah Spor'un aktardığı bilgiye göre Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 14 gole ulaşarak bu alanda kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını elde etti.