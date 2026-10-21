Lille maçında Victor Osimhen (AA)

"HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Lille deplasmanının zorluk derecesine dikkat çeken Osimhen, galibiyetin ardından taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Karşılaşmalar başladığında tabii ki de hem maçı kazanmak istiyorduk hem de zor bir taraftara karşı mücadele edeceğimizi biliyorduk. Bu maçta da güzel bir maç çıkardık ama bunun da çok zor olduğunu bilip, hazırlanıp da gelmiştik.

Taraftarlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum, sürekli destek oldukları için. Bundan sonra da maç maç gidip her maçımızı kazanmak istiyoruz. Tabii ki PSG gibi çok büyük bir maçımız da var sonunda ama her zaman zorlu olur zaten Şampiyonlar Ligi maçları."