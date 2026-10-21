Victor Osimhen'den Lille zaferi sonrası iddialı sözler! "Dünyanın en iyi santrforlarından biriyim"
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, Avrupa'daki hedeflerinden yaklaşan derbiye ve kendisine yönelik eleştirilere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk oldu. İlk iki haftadan puansız ayrılan sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibini 4-2 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"
Lille deplasmanının zorluk derecesine dikkat çeken Osimhen, galibiyetin ardından taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Karşılaşmalar başladığında tabii ki de hem maçı kazanmak istiyorduk hem de zor bir taraftara karşı mücadele edeceğimizi biliyorduk. Bu maçta da güzel bir maç çıkardık ama bunun da çok zor olduğunu bilip, hazırlanıp da gelmiştik.
Taraftarlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum, sürekli destek oldukları için. Bundan sonra da maç maç gidip her maçımızı kazanmak istiyoruz. Tabii ki PSG gibi çok büyük bir maçımız da var sonunda ama her zaman zorlu olur zaten Şampiyonlar Ligi maçları."
"DERBİYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Yaklaşan derbiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nijeryalı futbolcu, iç saha avantajına vurgu yaparak şunları söyledi:
"Derbiden bahsettiğimiz zaman tabii ki duygusu yüklü bir oyundan bahsediyoruz. Tabii kaos da olabiliyor. Dört gözle bekliyoruz.
Şu anda şampiyonluk için de neredeyse yarı yol gibi derbilerin hepsini kazanmak...
İyi olduğunu da kabul etmemiz lazım; evimizde oynayacağız, avantajımız olacak ve en iyisini yapıp takım olarak en iyi şekilde bu maçı tamamlamak istiyoruz."