-°C
CANLI YAYIN

Victor Osimhen'den Lille zaferi sonrası iddialı sözler! "Dünyanın en iyi santrforlarından biriyim"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Victor Osimhen'den Lille zaferi sonrası iddialı sözler! "Dünyanın en iyi santrforlarından biriyim"

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Yıldız golcü, Avrupa'daki hedeflerinden yaklaşan derbiye ve kendisine yönelik eleştirilere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk oldu. İlk iki haftadan puansız ayrılan sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibini 4-2 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lille maçında Victor Osimhen (AA)Lille maçında Victor Osimhen (AA)

"HER MAÇIMIZI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Lille deplasmanının zorluk derecesine dikkat çeken Osimhen, galibiyetin ardından taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Karşılaşmalar başladığında tabii ki de hem maçı kazanmak istiyorduk hem de zor bir taraftara karşı mücadele edeceğimizi biliyorduk. Bu maçta da güzel bir maç çıkardık ama bunun da çok zor olduğunu bilip, hazırlanıp da gelmiştik.

Taraftarlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum, sürekli destek oldukları için. Bundan sonra da maç maç gidip her maçımızı kazanmak istiyoruz. Tabii ki PSG gibi çok büyük bir maçımız da var sonunda ama her zaman zorlu olur zaten Şampiyonlar Ligi maçları."

Lille maçında Victor Osimhen (AA)Lille maçında Victor Osimhen (AA)

"DERBİYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Yaklaşan derbiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nijeryalı futbolcu, iç saha avantajına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Derbiden bahsettiğimiz zaman tabii ki duygusu yüklü bir oyundan bahsediyoruz. Tabii kaos da olabiliyor. Dört gözle bekliyoruz.

Şu anda şampiyonluk için de neredeyse yarı yol gibi derbilerin hepsini kazanmak...

İyi olduğunu da kabul etmemiz lazım; evimizde oynayacağız, avantajımız olacak ve en iyisini yapıp takım olarak en iyi şekilde bu maçı tamamlamak istiyoruz."

Lille maçında Victor Osimhen (AA)Lille maçında Victor Osimhen (AA)

BARCELONA VE SPORTING MAÇLARINI DEĞERLENDİRDİ

Sporting karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini hatırlatan Osimhen, Barcelona'nın güçlü kadrosuna dikkat çekti. Lille karşısında geriye düşmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarını belirten yıldız futbolcu, şöyle konuştu:

"Sporting maçında ben yoktum, sakattım. Barça'da ise onların toplu oynadıklarını ve ne kadar iyi olduklarını zaten biliyorduk. Dünyanın en iyi hocalarından bir tanesine sahipler. Yamal gibi, Rodri gibi, Pedri gibi gerçekten önemli isimlere sahipler.

Barça'ya karşı tabii ki de zorluk yaşayacağını biliyorsun. Buraya geldiğimiz zaman ise sürprizin ötesinde biliyoruz yine zorlu bir rakip olduklarını. Fakat bizim mücadele edip elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyordu. Onu düşünüp onun üzerinden gittik ve takım olarak da en iyisini yapıp geri düştüğümüz zaman bile iyi reaksiyon vererek galip gelmeyi başardık."

Lille maçında Victor Osimhen (AA)Lille maçında Victor Osimhen (AA)

"DÜNYANIN EN İYİ SANTRFORLARINDAN BİR TANESİYİM"

Kendisine yönelik eleştirilere de yanıt veren Osimhen, golcülüğüne güvendiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Topla nasıl oynayacağımı, nasıl gol atacağımı bana kimse öğretemez. Çünkü dünyanın en iyi santrforlarından bir tanesiyim ve takılmıyorum bu tarz yorumlara."

Okan Buruk'tan Lille galibiyeti sonrası hakem sözleri! Sporting maçına tepki gösterdi
Sonraki Haber
Okan Buruk'tan Lille galibiyeti sonrası hakem sözleri! Sporting maçına tepki gösterdi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın