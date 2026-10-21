Galatasaray'ın millî futbolcusu Yunus Akgün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille maçında 65. saniyede attığı golle kulüp tarihine geçti. Sarı-kırmızılıların organizasyondaki en erken golünü kaydeden yıldız oyuncu, Victor Osimhen'in 22 Ekim 2025'te Bodø/Glimt karşısında 3. dakikada kırdığı rekoru geride bıraktı.

Galataasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Lille'e konuk oluyor.

Galatasaray'ın millî futbolcusu Yunus Akgün, Lille maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza attı.

Lille karşılaşmasının henüz 65. saniyesinde rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, sarı-kırmızılıların organizasyon tarihindeki en erken golünü kaydetti. Yunus Akgün, bu golle takım arkadaşı Victor Osimhen'in yaklaşık bir yıl önce kırdığı rekorun da yeni sahibi oldu.

Nijeryalı yıldız, 22 Ekim 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodø/Glimt ile oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında rakip fileleri havalandırarak sarı-kırmızılıların organizasyon tarihindeki en erken golüne imza atmıştı.

Yunus Akgün ise yaklaşık bir yıl sonra 65. saniyede attığı golle Osimhen'in rekorunu geride bırakarak yeni rekorun sahibi oldu.