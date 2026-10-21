Trabzonspor Teknik Direktörü Reis, UEFA Konferans Ligi maçı öncesinde Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibin Celtic karşısında aldığı 7-1'lik yenilginin kendileri için tehlikeli olabileceğini belirten Alman çalıştırıcı, sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Paul Onuachu'nun son durumuna ilişkin de bilgi verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Reis, UEFA Konferans Ligi'nde İskoç temsilcisiyle oynayacakları karşılaşma öncesinde Papara Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-mavili futbolcu Wagner Pina'nın da katıldığı toplantıda Alman çalıştırıcı, rakibin son maçta aldığı ağır yenilgiye, takımının hedeflerine ve sakat futbolcuların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alman teknik adam, İskoç ekibinin kendi liginde Celtic karşısında aldığı 7-1'lik yenilginin kendileri açısından tehlikeli bir durum oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: "Çünkü büyük mağlubiyetlerin ardından takımlar elbette iyi bir duruş sergilemeye çalışacaktır. Bunun bir hata olduğunu kanıtlamaya ve göstermeye çalışacaklardır. Bu tür mağlubiyetler kolay şeyler değil. Ben de kariyerimde maalesef benzer durumlar yaşadım. Benim de yedi gol yediğim bir mağlubiyetim var. Bu, çok ağır bir durum. Böyle mağlubiyetleri yaşamak kolay değil ama dediğim gibi bu durum bizim açımızdan da tehlikeli olacaktır. Çünkü bu şekilde kaybeden bir takım, elbette bunun gerçek performansını yansıtmadığını ve bir hata olduğunu göstermeye çalışacaktır."

Thomas Reis (A Haber Foto Arşiv) MUSTAFA ESKİHELLAÇ'IN DURUMU Rakiplerinin genel anlamda Beşiktaş'a benzeyen bir takım olduğunu dile getiren Reis, "Rakibimizin kanatlarda rotasyon uygulamaya çalışan, sahada iyi bir duruş sergileyen ve güçlü bir takım olduğunu söyleyebiliriz." dedi. Sakatlığı bulunan futbolcuların son durumuna ilişkin bilgi veren Reis, "Yarın Mustafa Eskihellaç'ın oynaması için biraz erken olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla sahalara dönüşü için yarınki maç erken olabilir. Onuachu için de Çaykur Rizespor maçının biraz erken olabileceğini söyleyebilirim. Eğer Çaykur Rizespor maçında bizimle birlikte olamazsa sonraki maçta aramızda olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Thomas Reis (A Haber Foto Arşiv) "HER MAÇ BİZİM İÇİN DEĞERLİ" Reis, UEFA ile Süper Lig'deki oyuncu listelerinin yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle farklılık gösterdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Hâlâ önümüzde çok vakit var. Değişiklikleri hem Süper Lig hem de Avrupa için sadece ocak ayında yapabiliyoruz. Uzun süreli bir sakatlık nedeniyle bir değişiklik yapmıştık. Avrupa'da lig aşamasının sonuna kadar, Süper Lig'de ise ocak ayında transfer dönemi açılana kadar bu oyuncularla devam etmek zorundayız. Kadromuz bu şekilde ama yine de şunu ifade edebilirim: Kadromuzdan mutluyum ve bu konuda herhangi bir sıkıntı yok." Alman çalıştırıcı, Trabzonspor'un Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu: "Trabzonspor'un hedefi, yer aldığı her organizasyonda kazanmak ve en yüksek başarıya ulaşmaktır. Maç maç, adım adım ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Şu anda size 'Ligi kazanacağız, Konferans Ligi'nde bunu yapacağız' ya da 'Başka bir kupayı kazanacağız' dersem yanlış bir söz vermiş olurum. Elbette bu bize, bana, takımıma ve bütün oyuncularımızın göstereceği performansa bağlı. Ancak bunun yanında şansa da ihtiyaç duyacağımız durumlar olacak. Çünkü bütün oyuncularımızın sağlıklı olması ve çok fazla sakatlık yaşamamamız gerekiyor. Bunun için de elbette biraz şansa ihtiyacımız var. Ancak bizim adımıza şunu söyleyebilirim: Her turnuvadaki her maç bizim için çok değerli ve önemli."