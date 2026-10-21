Trabzonspor Teknik Direktörü Reis'ten 7-1 uyarısı! Onuachu ve Mustafa açıklaması
Trabzonspor Teknik Direktörü Reis, UEFA Konferans Ligi maçı öncesinde Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibin Celtic karşısında aldığı 7-1'lik yenilginin kendileri için tehlikeli olabileceğini belirten Alman çalıştırıcı, sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Paul Onuachu'nun son durumuna ilişkin de bilgi verdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Reis, UEFA Konferans Ligi'nde İskoç temsilcisiyle oynayacakları karşılaşma öncesinde Papara Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-mavili futbolcu Wagner Pina'nın da katıldığı toplantıda Alman çalıştırıcı, rakibin son maçta aldığı ağır yenilgiye, takımının hedeflerine ve sakat futbolcuların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Alman teknik adam, İskoç ekibinin kendi liginde Celtic karşısında aldığı 7-1'lik yenilginin kendileri açısından tehlikeli bir durum oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:
"Çünkü büyük mağlubiyetlerin ardından takımlar elbette iyi bir duruş sergilemeye çalışacaktır. Bunun bir hata olduğunu kanıtlamaya ve göstermeye çalışacaklardır. Bu tür mağlubiyetler kolay şeyler değil. Ben de kariyerimde maalesef benzer durumlar yaşadım. Benim de yedi gol yediğim bir mağlubiyetim var. Bu, çok ağır bir durum. Böyle mağlubiyetleri yaşamak kolay değil ama dediğim gibi bu durum bizim açımızdan da tehlikeli olacaktır. Çünkü bu şekilde kaybeden bir takım, elbette bunun gerçek performansını yansıtmadığını ve bir hata olduğunu göstermeye çalışacaktır."
MUSTAFA ESKİHELLAÇ'IN DURUMU
Rakiplerinin genel anlamda Beşiktaş'a benzeyen bir takım olduğunu dile getiren Reis, "Rakibimizin kanatlarda rotasyon uygulamaya çalışan, sahada iyi bir duruş sergileyen ve güçlü bir takım olduğunu söyleyebiliriz." dedi.
Sakatlığı bulunan futbolcuların son durumuna ilişkin bilgi veren Reis, "Yarın Mustafa Eskihellaç'ın oynaması için biraz erken olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla sahalara dönüşü için yarınki maç erken olabilir. Onuachu için de Çaykur Rizespor maçının biraz erken olabileceğini söyleyebilirim. Eğer Çaykur Rizespor maçında bizimle birlikte olamazsa sonraki maçta aramızda olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
"HER MAÇ BİZİM İÇİN DEĞERLİ"
Reis, UEFA ile Süper Lig'deki oyuncu listelerinin yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle farklılık gösterdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hâlâ önümüzde çok vakit var. Değişiklikleri hem Süper Lig hem de Avrupa için sadece ocak ayında yapabiliyoruz. Uzun süreli bir sakatlık nedeniyle bir değişiklik yapmıştık. Avrupa'da lig aşamasının sonuna kadar, Süper Lig'de ise ocak ayında transfer dönemi açılana kadar bu oyuncularla devam etmek zorundayız. Kadromuz bu şekilde ama yine de şunu ifade edebilirim: Kadromuzdan mutluyum ve bu konuda herhangi bir sıkıntı yok."
Alman çalıştırıcı, Trabzonspor'un Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:
"Trabzonspor'un hedefi, yer aldığı her organizasyonda kazanmak ve en yüksek başarıya ulaşmaktır. Maç maç, adım adım ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Şu anda size 'Ligi kazanacağız, Konferans Ligi'nde bunu yapacağız' ya da 'Başka bir kupayı kazanacağız' dersem yanlış bir söz vermiş olurum. Elbette bu bize, bana, takımıma ve bütün oyuncularımızın göstereceği performansa bağlı. Ancak bunun yanında şansa da ihtiyaç duyacağımız durumlar olacak. Çünkü bütün oyuncularımızın sağlıklı olması ve çok fazla sakatlık yaşamamamız gerekiyor. Bunun için de elbette biraz şansa ihtiyacımız var. Ancak bizim adımıza şunu söyleyebilirim: Her turnuvadaki her maç bizim için çok değerli ve önemli."
"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"
Reis, Trabzonspor'un son haftalarda aldığı başarılı sonuçlara değinerek, "Eğer bir başarı varsa bu başarı her zaman sahada olan takımındır. Dolayısıyla takım mutluysa biz de mutlu olmaya çalışıyoruz. Ancak aslında zor bir dönemden geçiyoruz. Bildiğiniz gibi her üç günde bir maç oynamak durumundayız. Bu maçlarda galip gelseniz bile kutlamalarınız ve galibiyetten aldığınız mutluluk çok uzun sürmüyor. Çünkü hemen yeni bir maça çıkmak zorundasınız. Bu maçları oynarken de en iyi performansınızı göstermeniz gerekiyor. Yarın da böyle olacak." ifadelerini kullandı.
MÜCADELEYE İLİŞKİN
Rakiplerinin çok iyi bir takım olduğunu vurgulayan Reis, şunları söyledi:
"Rakibimiz önemli bir takım. İyi bir oyun ortaya koymaya çalışıyorlar. Önde baskı yapan ve adam adama baskı uygulamaya çalışan bir ekip. Yarın bu tarz bir baskı uygulayıp uygulamayacaklarını ya da neyi tercih edeceklerini bilmiyorum ama elbette beklentilerimiz var. Bunlara çözüm bulmaya çalışacağız. Onlar da bizim oyunumuza karşı çözümler üretmeye çalışacak. Orta sahada, az önce de bahsettiğim gibi sol bekleriyle, orta saha oyuncularıyla ve kanat oyuncularıyla uyguladıkları rotasyonlar var. Bunları da düşündüğümüzde ilginç bir maç olacağını söyleyebiliriz. Kendi sahamızda oynadığımız ve ev sahibi olarak her zaman kazanmak istediğimiz için umarım puanlar bizim hanemize yazılır."