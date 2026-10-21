UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olan Galatasaray, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. İlk iki haftayı puansız tamamlayan sarı-kırmızılılar, Fransa deplasmanında elde ettiği zaferle turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

Lille maçında Okan Buruk (AA)

"HER YERDE BİZİ DESTEKLİYORLAR"

"Oyuncularıma söyledim, 'Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyorsak bu maç kritik' demiştim. Onları tebrik ediyorum. Türk taraftarlar da stadyumun her yerindeydi, onlara teşekkür etmek istiyorum. Her yerde bizi destekliyorlar. Büyük Galatasaray taraftarı ve bizi desteklemeye gelen tüm Türk taraftarlara teşekkür ediyorum."

GOLLER HAKKINDA

"Ben de kısa bir orta saha oyuncusu olarak çok kafa golü attım. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde olmak. Batrakov doğru zamanda doğru yerdeydi. Korner; rakip analizinde ön direk boşalttıklarını gördüğümüz için oraya attık. Yunus da güzel bir gol attı."