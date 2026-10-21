Okan Buruk'tan Lille galibiyeti sonrası hakem sözleri! Sporting maçına tepki gösterdi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanına çıktı. İlk iki haftadan puansız ayrılan sarı-kırmızılılar, Fransa'da 3 puanı hedefledi. Temsilcimiz Galatasaray, karşılaşmayı 4-2 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olan Galatasaray, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. İlk iki haftayı puansız tamamlayan sarı-kırmızılılar, Fransa deplasmanında elde ettiği zaferle turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın tüm açıklamaları...
"HER YERDE BİZİ DESTEKLİYORLAR"
"Oyuncularıma söyledim, 'Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyorsak bu maç kritik' demiştim. Onları tebrik ediyorum. Türk taraftarlar da stadyumun her yerindeydi, onlara teşekkür etmek istiyorum. Her yerde bizi destekliyorlar. Büyük Galatasaray taraftarı ve bizi desteklemeye gelen tüm Türk taraftarlara teşekkür ediyorum."
GOLLER HAKKINDA
"Ben de kısa bir orta saha oyuncusu olarak çok kafa golü attım. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde olmak. Batrakov doğru zamanda doğru yerdeydi. Korner; rakip analizinde ön direk boşalttıklarını gördüğümüz için oraya attık. Yunus da güzel bir gol attı."
"SIKIŞIK BİR FİKSTÜRE GİRİYORUZ"
"Çok sıkışık bir fikstürde gidiyoruz. Sadece takımların değil, biz buna alışığız ama üst üste 4 milli maç oynadı birçok oyuncumuz. Bu milli takım arasının sıkıştırılması, yorgunlukları ve sakatlıkları çok artırdı. PSG - Barcelona maçında da gördük sakatlıkları. Yeni kurallar, topun oyunda kalma süresini artırıyor. Bu da yıpranmışlığı ve sakatlık riskini artırabiliyor. O yüzden inşallah en güçlü şekilde oyuncularımızı en iyi şekilde, sakatlıksız yola devam ederiz. Singo döndü. Leao bir tek sakat. İnşallah daha güçlü olacağız. Tam takım olunca daha güçlü oluyoruz. Sezon başından beri hiç tam takım olamadık. Yeni yeni bakıyorsunuz, Batrakov yanındakilerle 2'inci 3'üncü maçına çıkıyor. Leao için aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir arada oynadıkça performanslar daha yukarı çıkacak."