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Okan Buruk'tan Lille galibiyeti sonrası hakem sözleri! Sporting maçına tepki gösterdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Okan Buruk'tan Lille galibiyeti sonrası hakem sözleri! Sporting maçına tepki gösterdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanına çıktı. İlk iki haftadan puansız ayrılan sarı-kırmızılılar, Fransa'da 3 puanı hedefledi. Temsilcimiz Galatasaray, karşılaşmayı 4-2 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olan Galatasaray, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. İlk iki haftayı puansız tamamlayan sarı-kırmızılılar, Fransa deplasmanında elde ettiği zaferle turnuvadaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın tüm açıklamaları...

Lille maçında Okan Buruk (AA)Lille maçında Okan Buruk (AA)

"HER YERDE BİZİ DESTEKLİYORLAR"

"Oyuncularıma söyledim, 'Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyorsak bu maç kritik' demiştim. Onları tebrik ediyorum. Türk taraftarlar da stadyumun her yerindeydi, onlara teşekkür etmek istiyorum. Her yerde bizi destekliyorlar. Büyük Galatasaray taraftarı ve bizi desteklemeye gelen tüm Türk taraftarlara teşekkür ediyorum."

GOLLER HAKKINDA

"Ben de kısa bir orta saha oyuncusu olarak çok kafa golü attım. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde olmak. Batrakov doğru zamanda doğru yerdeydi. Korner; rakip analizinde ön direk boşalttıklarını gördüğümüz için oraya attık. Yunus da güzel bir gol attı."

Lille maçında Okan Buruk (AA)Lille maçında Okan Buruk (AA)

"SIKIŞIK BİR FİKSTÜRE GİRİYORUZ"

"Çok sıkışık bir fikstürde gidiyoruz. Sadece takımların değil, biz buna alışığız ama üst üste 4 milli maç oynadı birçok oyuncumuz. Bu milli takım arasının sıkıştırılması, yorgunlukları ve sakatlıkları çok artırdı. PSG - Barcelona maçında da gördük sakatlıkları. Yeni kurallar, topun oyunda kalma süresini artırıyor. Bu da yıpranmışlığı ve sakatlık riskini artırabiliyor. O yüzden inşallah en güçlü şekilde oyuncularımızı en iyi şekilde, sakatlıksız yola devam ederiz. Singo döndü. Leao bir tek sakat. İnşallah daha güçlü olacağız. Tam takım olunca daha güçlü oluyoruz. Sezon başından beri hiç tam takım olamadık. Yeni yeni bakıyorsunuz, Batrakov yanındakilerle 2'inci 3'üncü maçına çıkıyor. Leao için aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir arada oynadıkça performanslar daha yukarı çıkacak."

Lille maçında Okan Buruk (AA)Lille maçında Okan Buruk (AA)

AJAX MAÇINA ATIF

"Deplasman galibiyeti ayrı mutlu etti. Geçen sene sadece Ajax maçında bunu tatmıştık. Lizbon maçını alamadık ama burada bir deplasman galibiyeti çok sevindirici. Puan durumundaki yerimizi yükseltmek mutlu etti. Bu 5 maç çok kritik. Geçen sene son maça daha garanti gitmiştik. Son PSG maçına tur atlamış takım olarak gitmek istiyoruz. Birinci galibiyeti aldık. Kazandığımız için mutluyum. Aynı istek ve aynı konsantrasyonla başladık ve bitirdik. Hep önde oynamaya çalıştık. Geriye düştük ve öne geçtik. Geri düşünce de tepki verdik. 90 dakikaya yaydık oyunu. Oyun disiplinini bırakmadık. İyi çıkışlar yapsaydık skoru büyütebilirdik."

Lille maçında Okan Buruk (AA)Lille maçında Okan Buruk (AA)

"PENALTI İPTALİ DOĞRUYDU"

"Sporting maçında çok kötü bir hakem vardı, çok kötü bir VAR hakemi vardı. Bugün iyi bir hakem vardı, iyi bir VAR hakemi vardı. Bugün penaltımızı iptal etmesi doğruydu. Sporting maçında penaltımızı vermedi, olan kırmızı kartı vermedi. Büyük hakem hatasıyla Sporting maçını kaybettik. Orada geriye düşmek, 3-1, geriye çeviremedik. Bugün 2-1 sonrası hemen tepki verdik. 2-2 ile devre arasına girmek çok önemliydi. Oyuncularıma birçok kez bunu söyledim. Barcelona maçında da öndeydik, 1-1'den sonra düştük. Bugün sonuna kadar istedik maçı. Bu anlamda çok daha değerli bir maç, çünkü oyuncular saha içerisinde o tepkiyi verdiler."

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