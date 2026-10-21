Galatasaray Şampiyonlar Ligi tarihine geçti! Lille karşısında rekor gecesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray, Türk futbolu adına tarihi bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Fransız takımına tek maçta 4 gol atan ilk Türkiye temsilcisi oldu. Öte yandan Galatasaray, Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek yalnızca 3 puanın sahibi olmadı, Türk futbolu adına tarihi bir başarıya da imza attı.
GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ İLK
Sarı-kırmızılı ekip, Lille karşısında kaydettiği 4 golle Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Fransız takımına tek maçta 4 gol atan ilk Türkiye temsilcisi oldu.
GALATASARAY'DAN LILLE ZAFERİ
Galatasaray, Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. Fransız temsilcisi, daha önce Türk takımlarıyla oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda aldığı 4-2'lik galibiyetle Lille'in Türk ekipleri karşısındaki yenilmezlik serisine son verdi.
OSIMHEN'DEN GALATASARAY TARİHİNE GEÇEN REKOR
Sarı-kırmızılı takımın hücum hattındaki önemli isimlerinden Victor Osimhen, Avrupa kupalarında gösterdiği performansla adını kulüp tarihine yazdırdı.
Sabah Spor'un aktardığı bilgiye göre Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 14 gole ulaşarak bu alanda kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanını elde etti.
YUNUS DA BİR İLKE İMZA ATTI
Galatasaray'ın millî futbolcusu Yunus Akgün, Lille maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza attı.
Lille karşılaşmasının henüz 65. saniyesinde rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, sarı-kırmızılıların organizasyon tarihindeki en erken golünü kaydetti. Yunus Akgün, bu golle takım arkadaşı Victor Osimhen'in yaklaşık bir yıl önce kırdığı rekorun da yeni sahibi oldu.
Nijeryalı yıldız, 22 Ekim 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodø/Glimt ile oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında rakip fileleri havalandırarak sarı-kırmızılıların organizasyon tarihindeki en erken golüne imza atmıştı.