Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek yalnızca 3 puanın sahibi olmadı, Türk futbolu adına tarihi bir başarıya da imza attı.

GALATASARAY'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ İLK

Sarı-kırmızılı ekip, Lille karşısında kaydettiği 4 golle Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Fransız takımına tek maçta 4 gol atan ilk Türkiye temsilcisi oldu.

GALATASARAY'DAN LILLE ZAFERİ

Galatasaray, Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. Fransız temsilcisi, daha önce Türk takımlarıyla oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda aldığı 4-2'lik galibiyetle Lille'in Türk ekipleri karşısındaki yenilmezlik serisine son verdi.