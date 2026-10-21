Şampiyonlar Ligi'ne ilk iki maçta aldıkları mağlubiyetlerle iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten Buruk, "İki maçın ilk devrelerinde iyi oynasak da ikinci yarılarda aynı performansı gösteremedik. O yüzden yarın 90 dakikaya oyunu yaymak bizim için önemli olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Şu anda kendi liglerinde üst sıralardalar. Şampiyonlar Ligi'nde onların da bizim gibi ilk iki maçı kazanamadığını görüyoruz. Onlar da iç sahada kazanmak isteyeceklerdir. Eksiklerimiz var. Yani bu eksiklikleri biz de daha önceki maçlarda yaşadık. Bugün Rafael Leao'yu sakatlığından dolayı buraya getiremedik. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız çünkü kritik bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin de ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Önlerinde kritik 5 karşılaşma bulunduğunu aktaran Buruk, "Tabii her maçtan bir puan veya galibiyet bekliyorsunuz ama özellikle önümüzde oynayacağımız 5 maç bizim için çok kritik. Bu 5 maçın ilki de yarın. Bir üst tura kendimizi çıkarabilmek için puanlar toplamamız gerekiyor. Burada alacağımız puanlar çok önemli. Bu puanlar bizi yukarıda tutacak. Aynı şekilde rakibimiz için de bu geçerli. Yani iki takım için de aslında çok kritik bir maç. Yani bu karşılaşma aslında yukarıya doğru kırılma maçı. Rakibimiz, liginde üst sıraları zorluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Betis maçında duran top golleri yediler. Aslında maçın içindelerdi. Farklı oyunları oynayabiliyorlar. Önemli oyuncuları var. Tiago Santos, sakatlığı sebebiyle olmayacak. Sahalarında kazanmak için oynayacaklar. Önümüzdeki 5 maç kritik. Burada kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)

"BUNLARIN OLMAMASI GEREKİYOR"

Sarı-kırmızılı takımın fiziksel açıdan herhangi bir sorun yaşamadığını belirten Buruk, şunları kaydetti:

"Trendyol Süper Lig'de maçları 90 dakikaya kadar taşıyan bir takım var. 4 maçta 90. dakikalarda kazanan bir Galatasaray var. Fiziksel sorundan çok bence gol yedikten sonra kırılmalar yaşıyoruz. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Barcelona maçında bunu yaşadık. 1-0'a kadar her şey çok iyiydi. 2-0 oldu ama gol sayılmadı. Sonra 43. dakikada gol yedikten sonra düşüşümüz başladı. Özellikle 2-1'den sonra bir anda düştük. Aslında oyuna çok hakimdik. O yüzden bu kırılmaları tamir etmemiz gerekiyor. Yani biz tabii saha dışından onu yapmaya çalışıyoruz. Saha içerisinde özellikle çok tecrübeli oyunculara sahibiz. Takımı tekrar sahaya döndürebilecek oyuncularımız var. Orada biraz daha özgüvenimizi yükseltmemiz gerekiyor. Gol de yiyebilirsiniz, geriye de düşebilirsiniz. Bunlar olabilecek şeyler. Gençlerbirliği maçında ikinci yarının başında sıkıntı yaşadık. Burayı biraz daha iyi oynamamız gerekiyor. Çok maç oynuyoruz. Milli takımlara giden oyuncularımız var. Zihinsel olarak yorgunluklar ortaya çıkabiliyor ama Şampiyonlar Ligi maçında bunların olmaması gerekiyor."

Okan Buruk, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'yu durumuna göre Lille karşısında değerlendireceklerini de ifade etti.