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Okan Buruk'tan Lille maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Önümüzdeki 5 maç kritik"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Okan Buruk'tan Lille maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Önümüzdeki 5 maç kritik"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda oynayacakları Lille karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların üst tura yükselmesi için önlerindeki 5 maçın kritik olduğunu belirten Buruk, takımın savunma performansını değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, Rafael Leao'nun sakatlığı ve Wilfried Singo'nun son durumu hakkında da bilgi verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Okan Buruk, karşılaşmanın oynanacağı Pierre Mauroy Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

OKAN BURUK'TAN LİLLE MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER! "ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇ KRİTİK"

Şampiyonlar Ligi'ne ilk iki maçta aldıkları mağlubiyetlerle iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirten Buruk, "İki maçın ilk devrelerinde iyi oynasak da ikinci yarılarda aynı performansı gösteremedik. O yüzden yarın 90 dakikaya oyunu yaymak bizim için önemli olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Şu anda kendi liglerinde üst sıralardalar. Şampiyonlar Ligi'nde onların da bizim gibi ilk iki maçı kazanamadığını görüyoruz. Onlar da iç sahada kazanmak isteyeceklerdir. Eksiklerimiz var. Yani bu eksiklikleri biz de daha önceki maçlarda yaşadık. Bugün Rafael Leao'yu sakatlığından dolayı buraya getiremedik. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız çünkü kritik bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin de ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 MAÇ KRİTİK"

Tecrübeli teknik adam, Lille karşısında alacakları puanların kendileri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Önlerinde kritik 5 karşılaşma bulunduğunu aktaran Buruk, "Tabii her maçtan bir puan veya galibiyet bekliyorsunuz ama özellikle önümüzde oynayacağımız 5 maç bizim için çok kritik. Bu 5 maçın ilki de yarın. Bir üst tura kendimizi çıkarabilmek için puanlar toplamamız gerekiyor. Burada alacağımız puanlar çok önemli. Bu puanlar bizi yukarıda tutacak. Aynı şekilde rakibimiz için de bu geçerli. Yani iki takım için de aslında çok kritik bir maç. Yani bu karşılaşma aslında yukarıya doğru kırılma maçı. Rakibimiz, liginde üst sıraları zorluyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Betis maçında duran top golleri yediler. Aslında maçın içindelerdi. Farklı oyunları oynayabiliyorlar. Önemli oyuncuları var. Tiago Santos, sakatlığı sebebiyle olmayacak. Sahalarında kazanmak için oynayacaklar. Önümüzdeki 5 maç kritik. Burada kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)

"BUNLARIN OLMAMASI GEREKİYOR"

Sarı-kırmızılı takımın fiziksel açıdan herhangi bir sorun yaşamadığını belirten Buruk, şunları kaydetti:

"Trendyol Süper Lig'de maçları 90 dakikaya kadar taşıyan bir takım var. 4 maçta 90. dakikalarda kazanan bir Galatasaray var. Fiziksel sorundan çok bence gol yedikten sonra kırılmalar yaşıyoruz. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Barcelona maçında bunu yaşadık. 1-0'a kadar her şey çok iyiydi. 2-0 oldu ama gol sayılmadı. Sonra 43. dakikada gol yedikten sonra düşüşümüz başladı. Özellikle 2-1'den sonra bir anda düştük. Aslında oyuna çok hakimdik. O yüzden bu kırılmaları tamir etmemiz gerekiyor. Yani biz tabii saha dışından onu yapmaya çalışıyoruz. Saha içerisinde özellikle çok tecrübeli oyunculara sahibiz. Takımı tekrar sahaya döndürebilecek oyuncularımız var. Orada biraz daha özgüvenimizi yükseltmemiz gerekiyor. Gol de yiyebilirsiniz, geriye de düşebilirsiniz. Bunlar olabilecek şeyler. Gençlerbirliği maçında ikinci yarının başında sıkıntı yaşadık. Burayı biraz daha iyi oynamamız gerekiyor. Çok maç oynuyoruz. Milli takımlara giden oyuncularımız var. Zihinsel olarak yorgunluklar ortaya çıkabiliyor ama Şampiyonlar Ligi maçında bunların olmaması gerekiyor."

Okan Buruk, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo'yu durumuna göre Lille karşısında değerlendireceklerini de ifade etti.

Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)

"HER ŞEY DE BASKI YAPMAK DEĞİL"

Okan Buruk, baskıya dayalı bir oyun anlayışına sahip olduklarını belirterek bu sistemde futbolcuların birbirlerini iyi tanımalarının önemine dikkati çekti.

Sezon başından bu yana tam kadroyla sahaya çıkmakta zorlandıklarını dile getiren Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Transfer döneminin bitişi, yeni gelen oyuncuların hazır hale gelmesi ve sakatlıklar biraz zamanımızı aldı. Bu oyunda oyuncuların birbirini iyi tanıması gerekiyor. Yeni gelen oyuncuların adaptasyonu önemli. Devamlılık için bir arada oynamak çok önemli oluyor. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo Şampiyonlar Ligi'nde bizim için önemli oyuncular. Bu oyuncular daha yeni sakatlıktan döndü ve en iyi performanslarını yakalamaya çalışıyorlar. Takım olarak da bunu yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden bu süreci en az hatayla geçip önümüzdeki süreçte daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Biz, baskı yapan bir takımız. Baskıyı sadece biz yapmıyoruz. Elit ve üst sıralarda olan takımların hepsi baskı yapıyor. Barcelona ve Arsenal de bunu yapıyor. Top rakibe geçtiğinde bir an önce onu almaya çalışıyoruz. Günümüz futbolunda bizim gibi takımlar bunu yapmalı. Barcelona'ya karşı bunu yapmaya çalıştık, diğer maçlarda da yapmaya çalıştık. Rakiplerin kalitesi, sizin o baskıları doğru yapıp yapamayacağınızı da bazen belirleyebiliyor. Her oyuncu da aynı seviyede bu baskıları yapamıyor. Onları da geliştirmeye çalışıyoruz. Her şey de baskı yapmak değil. Doğru zamanda, doğru yerde iyi savunma yapabilmek de önemli."

Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)

"BURADA ÖLÇÜ DEĞİL"

Bu sezon takım savunmasında istedikleri seviyeye ulaşamadıklarını ifade eden Okan Buruk, "Sporting maçında kalemize gelen 3 tehlikeli pozisyon da gol oldu. İlk yarı zaten bir tane gol yemiştik. Gençlerbirliği maçında da kalemize çok daha fazla tehlikeli pozisyon geldi. Gol yemek ya da yememek burada ölçü değil. Önemli olan takım savunmasını iyi bir şekilde yapabilmek. Burada rakibin becerisi de var. Takım savunmasını yarın iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Top rakipteyken olan bölüm önemli. En önemlisi ise tabii ki topun bizde olduğu bölüm. Barcelona maçında bunu ilk yarı iyi yapsak da ikinci yarı yapamadık. O yüzden topun bizde olduğu bölüm ve hareketliliğimiz, bence yarın maçın kaderini belirleyecek asıl etken." değerlendirmesinde bulundu.

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