Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacakları Lille karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Galibiyet hedefini vurgulayan Yunus, Fransız ekibinin kalesini koruyan eski milli takım arkadaşı Berke Özer'e esprili bir mesaj gönderdi. Okan Buruk'a doğum günü hediyesi olarak galibiyet vermek istediklerini de söyledi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda oynayacakları Lille karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fransız temsilcisi karşısında galibiyet hedeflediklerini belirten Yunus, eski milli takım arkadaşı Berke Özer'in performansına dikkat çekti. YUNUS AKGÜN'DEN MAÇ ÖNCESİ BERKE ÖZER VURGUSU! "HER ŞEYİ YAPACAĞIZ" Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, Lille karşısında galibiyete ulaşmak için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi. Önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Yunus, "Lille çok kaliteli bir takım. İyi oyunculara sahipler. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Yarın kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz. Bu seviyede her maç çok zor. Kendi gücümüzü biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Okan Buruk hocanın dün doğum günüydü. Ona da bir galibiyet hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün (A Haber Foto Arşiv) "SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM" Hücum hattında farklı mevkilerde görev yapabildiğini belirten Yunus Akgün, "Sağ açık, sol açık ve forvet arkası pozisyonlarında hoca bana görev veriyor. Akademide alt yaş kategorilerinde forvet oynuyordum ama boyum kısa diye sonra kanat pozisyonuna geçtim. Milli takımda İtalya maçında da açıkçası iyi oynadığımı düşünüyorum ama tabii ki ne zaman görev verilirse her zaman Galatasaray forması için savaşmaya devam edeceğim. Yine de sağ açık, sol açık ve 10 numara pozisyonları benim için daha iyi." şeklinde konuştu.

Yunus Akgün (A Haber Foto Arşiv) BERKE ÖZER VURGUSU Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer hakkında da konuşan Yunus Akgün, eski takım arkadaşının performansından övgüyle söz etti. Yunus, "Berke'yi çok seviyorum. Alt yaş kategorilerinde beraber çok milli maça çıktık. 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda beraber yarı final oynadık. Gerçekten şu anda da Lille'de çok iyi bir performans sergiliyor ve bizi gururlandırmaya devam ediyor. Yarınki maçta buna biraz mola verirse iyi olur. Buradan da ona başarılar diliyorum. İnşallah ikimiz için de hayırlısı olur." diye konuştu.