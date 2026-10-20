UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Lille'de Brezilyalı savunma oyuncusu Alexsandro, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin tehlikeli bir takım olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, Victor Osimhen ile yaşayacağı mücadeleyi "savaş" olarak nitelendirdi.

Fransa Ligue 1'de Brest'e karşı oynadıkları son maçta dinlendirildiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Bugün iyi bir antrenman yaptım. Dinlenme konusu da hocamızın kararıydı. Yoğun bir maç tempomuz vardı. Takıma döndüğüm için mutluyum. Sakatlıktan sonra zor zamanlar geçirmiştim. Yarın Osimhen'e karşı oynayacağım. Benim için zor bir maç olacak. İkimiz arasında yarın 'savaş' gibi bir maç olacak." diye konuştu.

Sakatlığının ardından yeniden takımla antrenmanlara çıkmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Alexsandro, "Geçen sezon fazla maça çıkamamıştım. Bu sezon durum değişti. Daha fazla süre alıyorum. Aynen bu şekilde devam etmek istiyorum. Kulübün de bunda katkısı büyük. Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyorum." dedi.