Lille'in yıldızından Galatasaray maçı öncesi Osimhen çıkışı! "Savaş gibi bir maç olacak"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Lille'in Brezilyalı savunma oyuncusu Alexsandro, kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın hücum gücüne dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, Victor Osimhen ile yaşayacağı mücadele için "İkimiz arasında yarın 'savaş' gibi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Lille'de Brezilyalı savunma oyuncusu Alexsandro, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı ekibin tehlikeli bir takım olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, Victor Osimhen ile yaşayacağı mücadeleyi "savaş" olarak nitelendirdi.
Fransa Ligue 1'de Brest'e karşı oynadıkları son maçta dinlendirildiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Bugün iyi bir antrenman yaptım. Dinlenme konusu da hocamızın kararıydı. Yoğun bir maç tempomuz vardı. Takıma döndüğüm için mutluyum. Sakatlıktan sonra zor zamanlar geçirmiştim. Yarın Osimhen'e karşı oynayacağım. Benim için zor bir maç olacak. İkimiz arasında yarın 'savaş' gibi bir maç olacak." diye konuştu.
Sakatlığının ardından yeniden takımla antrenmanlara çıkmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Alexsandro, "Geçen sezon fazla maça çıkamamıştım. Bu sezon durum değişti. Daha fazla süre alıyorum. Aynen bu şekilde devam etmek istiyorum. Kulübün de bunda katkısı büyük. Sezon sonuna kadar böyle devam etmek istiyorum." dedi.
BERKE ÖZER DEĞERLENDİRMESİ
Türk kaleci Berke Özer'in gelişimini değerlendiren Alexsandro, "Farklı bir ülkeye geldiğimizde hepimiz zorlanırız. Berke için de durum farklı olmadı. Kendisi şu anda çok formda. Geldiğinden beri çok gelişim gösterdi. Bize çok yardımcı olacak bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın oyun anlayışını iyi bildiklerini belirten Brezilyalı savunmacı, "Galatasaray'ın oynadığı oyunu biliyoruz. Galatasaray'ın gösterdiği performanstan haberdarım. Tehlike oluşturabilen bir takım ile karşı karşıyayız. Takım arkadaşlarımla birlik olursak bu tehlikeyle başa çıkabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ
Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara yükselmeyi hedeflediklerini vurgulayan Alexsandro, "Organizasyonda 5-6 maç kaldı. Tur atlamak istiyoruz. Hala pozitif düşünüyoruz. Hala da birlikteyiz. Durumumuzun farkındayız. Yine de pozitif kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nin üst düzey bir organizasyon olduğuna dikkati çeken 27 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, Fransa Ligue 1'de oynamaktan farklı. Oyun türleri farklı. Takımlar farklı. Burada küçük detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Ligue 1'deki gibi güçlü kalmamız lazım. Burada güçlü bir şekilde oynamak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.