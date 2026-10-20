Lille Teknik Direktörü Ancelotti'den Galatasaray maçı öncesi iddialı sözler!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Lille'de teknik direktör Davide Ancelotti, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımı mağlup etmek istediklerini belirten İtalyan çalıştırıcı, Türk kaleci Berke Özer'in ilk 11'de sahaya çıkacağını duyurdu.
Lille'in İtalyan teknik direktörü Davide Ancelotti, Domaine de Luchin Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçlarından puan alamamalarına rağmen olumlu düşünmeye devam ettiğini belirten Ancelotti, "Artık Şampiyonlar Ligi'nde puan alma zamanımız geldi. Ancak o zaman üst tura çıkabiliriz. Yarın rekabetçi bir maç oynamak istiyoruz. Puanlar toplamak istiyoruz. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"YARIN HARİKA BİR ATMOSFERDE OYNAYACAĞIZ"
Galatasaray karşısında harika bir atmosferde mücadele edeceklerini dile getiren Ancelotti, oyuncularını karşılaşmaya motive etmek istediğini belirtti.
İtalyan teknik adam, "Yarınki maçla ilgili oyunculara çok fazla yüklenmek istemiyorum. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. Yarın harika bir atmosferde oynayacağız. Real Betis maçında kaybetmemize rağmen atmosfer çok iyiydi. Evimizde oynamak bizim için avantaj. Taraftarların bizi destekleyecek olması önemli bir avantaj." diye konuştu.
Fransız santrfor Olivier Giroud'un takımın hücum gücü açısından önemli olduğunu vurgulayan Ancelotti, "Giroud'a dikkat ediyorum. Onu iyi tutmaya çalışıyoruz. Onun dışında da hücum opsiyonlarımız var." dedi.
Takım olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirten 37 yaşındaki teknik direktör, "Ligde son Brest maçında aslında iyi oynadık. Kolektif bir şekilde oynayabildik. Pozisyon ürettik. Yarın yine aynı yaratıcılığı ve dinamizmi göstermemiz gerekiyor. Hareketlilik de görmek istiyorum. Tiago Santos gibi önemli bir oyuncu kaybettim. Onsuz yeni bir 11 oluşturacağım." ifadelerini kullandı.
Fransa Ligue 1'deki konumlarından memnun olduğunu dile getiren Ancelotti, "Ligdeki sıralamamız iyi. Bundan memnunum. İyi bir fırsat yakaladık. Kadromda eksik oyuncular var ama çözüm bulabiliriz. Şu an gitmek istediğim yol belli. Yarın öz güvenli olup maçı kazanmak istiyoruz. Etraftan negatif şeyler geliyor. Bunlarla başa çıkmamız ve güçlü kalmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
BERKE ÖZER'İN İLK 11'DE OYNAYACAĞINI AÇIKLADI
Türk kaleci Berke Özer'in takım için önemli bir oyuncu olduğunu belirten Ancelotti, milli file bekçisinin Galatasaray karşısında forma giyeceğini açıkladı.
İtalyan çalıştırıcı, "Kendisi '1' numaralı oyuncumuz. Berke Özer, bizim için çok önemli. Takımda ikinci sezonunu geçiriyor. Yarın da oynayacak. Her zaman bu seviyede kalmasını istiyorum. Sonraki maçlar için de kendisine güveniyorum." şeklinde konuştu.
"ORTA SAHAMIZIN GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYOR"
Galatasaray'ın hücum gücüne karşı orta sahada etkili olmaları gerektiğini vurgulayan Ancelotti, oyun planlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Biraz 'mevkisel' bir futbol oynuyoruz. Orta sahamızın güçlü olması gerekiyor. 'Mevkisel' bir hücum oynamamız lazım. Bazen geniş hareket etmemiz gereken anlar olacak. Maxima Adeagan Goffi önemli bir oyuncu. Onun da burada üstüne düşen görevi yapması gerekiyor. Kendisinin potansiyeli var. Uyanık ve gözü açık olan bir oyuncu. Markaj ve savunma yaparken uyanık kalması gerekiyor. Bunu da başaracağına inanıyorum."
OSIMHEN İÇİN ÖZEL ÖNLEM VURGUSU
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in potansiyelinin farkında olduklarını belirten Ancelotti, sarı-kırmızılı takımın hücumlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Kolektif oyunun önemine değinen İtalyan teknik adam, "Bütün oyuncuların yarın dayanışma içinde oynaması gerekiyor. Sürekli uyanık kalmamız gerekiyor. Osimhen'in potansiyelinin farkındayız. Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen gibi birçok yetenekli oyuncu var. Onlara karşı her zaman önlem almamız gerek. Real Betis gibi Galatasaray'ın da karakteristik bir yapısı var. Hücumda ve savunmada karakteristik yapıları var. Geçiş oyununda aynı dikkati ve özeni göstermemiz gerekir." ifadelerini kullandı.