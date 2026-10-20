Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçlarından puan alamamalarına rağmen olumlu düşünmeye devam ettiğini belirten Ancelotti, "Artık Şampiyonlar Ligi'nde puan alma zamanımız geldi. Ancak o zaman üst tura çıkabiliriz. Yarın rekabetçi bir maç oynamak istiyoruz. Puanlar toplamak istiyoruz. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lille takımının antrenmanından görüntüler (AA)

"YARIN HARİKA BİR ATMOSFERDE OYNAYACAĞIZ"

Galatasaray karşısında harika bir atmosferde mücadele edeceklerini dile getiren Ancelotti, oyuncularını karşılaşmaya motive etmek istediğini belirtti.

İtalyan teknik adam, "Yarınki maçla ilgili oyunculara çok fazla yüklenmek istemiyorum. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. Yarın harika bir atmosferde oynayacağız. Real Betis maçında kaybetmemize rağmen atmosfer çok iyiydi. Evimizde oynamak bizim için avantaj. Taraftarların bizi destekleyecek olması önemli bir avantaj." diye konuştu.

Fransız santrfor Olivier Giroud'un takımın hücum gücü açısından önemli olduğunu vurgulayan Ancelotti, "Giroud'a dikkat ediyorum. Onu iyi tutmaya çalışıyoruz. Onun dışında da hücum opsiyonlarımız var." dedi.

Takım olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini belirten 37 yaşındaki teknik direktör, "Ligde son Brest maçında aslında iyi oynadık. Kolektif bir şekilde oynayabildik. Pozisyon ürettik. Yarın yine aynı yaratıcılığı ve dinamizmi göstermemiz gerekiyor. Hareketlilik de görmek istiyorum. Tiago Santos gibi önemli bir oyuncu kaybettim. Onsuz yeni bir 11 oluşturacağım." ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1'deki konumlarından memnun olduğunu dile getiren Ancelotti, "Ligdeki sıralamamız iyi. Bundan memnunum. İyi bir fırsat yakaladık. Kadromda eksik oyuncular var ama çözüm bulabiliriz. Şu an gitmek istediğim yol belli. Yarın öz güvenli olup maçı kazanmak istiyoruz. Etraftan negatif şeyler geliyor. Bunlarla başa çıkmamız ve güçlü kalmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.