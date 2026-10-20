Galatasaray'ın Lille maçı kafilesi açıklandı: Sakatlığını atlatan Wilfried Singo kadroda yer aldı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılıların Fransa kadrosu açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lille ile karşılaşacak.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılıların, Fransa kafilesi açıklandı. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Wilfried Singo kafilede yer buldu. Rafael Leao ise sakatlığı nedeniyle kadroda yok.
Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için bu mücadelede yer alamayacak.
İŞTE KADRODA YER ALAN İSİMLER
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina.