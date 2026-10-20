UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lille ile karşılaşacak.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılıların, Fransa kafilesi açıklandı. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Wilfried Singo kafilede yer buldu. Rafael Leao ise sakatlığı nedeniyle kadroda yok.

Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için bu mücadelede yer alamayacak.