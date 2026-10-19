Derbinin tarihi mi değişecek? Galatasaray-Fenerbahçe maçı için kritik karar bekleniyor
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi fikstür değişikliği ihtimali gündeme geldi. 26 Ekim Pazartesi günü oynanması planlanan dev karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınabileceği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun yarın Riva'da gerçekleştireceği toplantıda derbinin tarihiyle ilgili karar verilmesi bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihinde değişikliğe gidilebileceği belirtildi.
Daha önce 26 Ekim Pazartesi günü olarak açıklanan dev karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınması gündemde.
DERBİNİN TARİHİ DEĞİŞEBİLİR
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği kritik mücadele öncesinde gözler Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çevrildi.
TFF Yönetim Kurulunun yarın Riva'da yapacağı toplantıda derbinin tarihinin değiştirilmesi ihtimali ele alınacak.
GÖZLER TFF'NİN KRİTİK TOPLANTISINDA
Toplantıda derbinin tarihinin yanı sıra A Milli Futbol Takımının yeni teknik direktörüne ilişkin de karar alınması bekleniyor.
Derbinin 25 Ekim Pazar gününe çekilip çekilmeyeceği, TFF Yönetim Kurulunun toplantısının ardından netlik kazanacak.