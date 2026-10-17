Gençlerbirliği-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
Barcelona karşısındaki 4-1’lik yenilgiyi geride bırakmak isteyen Galatasaray, ligde liderliğini korumak için Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor. Torreira ve Ugochukwu’nun cezaları nedeniyle oynayamayacağı mücadelede Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini hedefliyor.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, bugün Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde yedi maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 16 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Ankara'dan üç puanla dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Bu karşılaşmalarda 16 gol atan, kalesinde 11 gol gören Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı aldığı 4-1'lik yenilginin ardından moral arıyor.
GALATASARAY'DA İKİ CEZALI, SINGO'NUN OYNAMASI BEKLENMİYOR
Galatasaray'da Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.